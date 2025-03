‘Me ty Ilir Meta në çdo hap’! Monika Kryemadhi shpërndan mesazhin e ish-deputetes së LSI-së!

Monika Kryemadhi ka shpërndarë në llogarinë e saj në “Facebook” një shkrim të ish-deputetes të LSI-së, Miranda Rira.

Ish-deputetja me anë të postimit të sa shpreh mbështetje për kryetarin e Partisë së Lirisë, ish-bashkëshortin e saj, Ilir Metën.

“Unë nuk i braktis kurrë njerëzit, sidomos kur ata janë në momentin më të vështirë të jetës së tyre. Po, mund të kem mendim ndryshe, diskutime dhe debate por qëndrimi im ndaj tyre bazohet në parimin e mirënjohjes, qëndrueshmërisë dhe sakrificës, no matter what! Këto përmblidhen në atë që quhet karakter dhe kjo qëndron për çdo marrëdhënie njerëzore që unë ndërtoj. Me ty Ilir Meta, në çdo hap dhe në çdo sfidë”, është shkrimi i Rirës, që duket se Kryemadhi e pëlqen dhe e aprovon.