Adoleshenti vlonjat kryen marrëdhënie me një vajzë 14 vjeçare, denoncohet

Vlorë – Në një situatë shqetësuese që ka tërhequr vëmendjen e shoqërisë, Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë kanë referuar materiale në Prokurori dhe kanë nisur procedimin penal kundër një djali 18-vjeçar, i identifikuar si B. D., banues në Vlorë.

Kjo çështje ka dalë në shesh pasi nëna e një vajze 14-vjeçare ka bërë një kallëzim zyrtar, duke kallëzuar se B. D. ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e saj të mitur.

Sipas informacioneve të para, ngjarja ka ndodhur në qytetin e Vlorës, dhe kallëzimi është bërë menjëherë pasi nëna e vajzës ka zbuluar situatën.

Specialistët e Policisë kanë marrë në dorë çështjen dhe kanë filluar hetimet e nevojshme, duke mbledhur dëshmi dhe duke dëgjuar dëshmitarët e mundshëm.

Pas përfundimit të hetimeve paraprake, materialet janë dorëzuar në Prokurori për veprime të mëtejshme.

Prokuroria tani do të shqyrtojë rastin dhe do të vendosë nëse do të ngarkojë zyrtarisht B. D. për krimet e pretenduara.

Nëse akuzat vërtetohen, B. D. mund të përballet me pasoja serioze ligjore, duke përfshirë mundësinë e burgimit, pasi marrëdhëniet seksuale me të mitur janë të kriminalizuara rreptësisht në ligjin shqiptar.

Policia dhe Prokuroria po punojnë në mënyrë të koordinuar për të siguruar që drejtësia të shërbehet dhe që të gjitha aspektet e këtij rasti të trajtohen me seriozitetin e duhur. Në të njëjtën kohë, autoritetet po bëjnë thirrje për respektimin e privatësisë së viktimës dhe familjes së saj gjatë gjithë procesit ligjor. /noa.al

Foto ilustruese