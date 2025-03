Gjykata e Posaçme dënon me 35 vite burg Jemin Sherën, organizatorin e vrasjes së biznesmenit Behar Sofia

Tiranë, 12 mars 2025- Gjykata e Posaçme ka shpallur fajtor Jemin Sherën për organizimin e vrasjes së biznesmenit Behar Sofia, ngjarje që ndodhi në shkurt 2021. Shera është dënuar me 35 vite burg, ndërkohë që akuzat për prodhimin dhe mbajtjen e armëve u hodhën poshtë, pasi nuk u provua faji i tij në këtë drejtim.

Në seancën gjyqësore, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka vendosur të dënojë Sherën për veprën penale të "Vrasjes me paramendim", kryer për interes dhe në bashkëpunim, në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Dënimi për këtë vepër penale është 35 vite burgim.

Për akuzën e "Mbajtjes pa leje dhe prodhimit të armëve, armëve shpërthyese dhe municionit", Jemin Shera është shpallur i pafajshëm, pasi nuk është provuar që ai ka kryer këtë vepër penale. Po ashtu, ai është dënuar me 4 vite burgim për veprën penale të "Grupit të strukturuar kriminal", që u bashkuan me dënimin për vrasjen e biznesmenit, duke sjellë një dënim total prej 35 viteve burgim.

Vendimi i Gjykatës është i mundshëm për t’u ankimuar në Gjykatën e Posaçme të Apelit brenda 15 ditëve, duke filluar nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar.

Dënimi i Jemin Sherës do të vuhet në një burg të sigurisë së lartë, dhe llogaritja e kohëzgjatjes së dënimit do të fillojë nga dita e ekzekutimit të vendimit. Shpenzimet procedurale dhe gjyqësore do t’i ngarkohen të pandehurit, pasi ai është shpallur fajtor për këto veprime.