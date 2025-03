SHBA rikthen ndihmën ushtarake për Ukrainën, Kievi ofron armëpushim 30-ditor, në pritje të përgjigjes nga Moska

JEDDAH, Arabi Saudite – Administrata Trump ka vendosur të heqë pezullimin e ndihmës ushtarake dhe shkëmbimit të inteligjencës për Ukrainën, ndërsa Kievi ka sinjalizuar gatishmërinë për një armëpushim 30-ditor në luftën me Rusinë, në pritje të një marrëveshjeje nga Moska. Lajmi u konfirmua nga zyrtarë amerikanë dhe ukrainas pas bisedimeve të mbajtura të martën në Arabinë Saudite.

Ky vendim shënon një ndryshim të rëndësishëm në politikën e Uashingtonit, pas masave të mëparshme për të pezulluar ndihmën ndaj Ukrainës – një lëvizje që u interpretua si përpjekje për të shtyrë presidentin Volodymyr Zelenskyy të hynte në negociata për t’i dhënë fund konfliktit me forcat ruse. Pezullimi erdhi disa ditë pas një debati të tensionuar mes Zelenskyy-t dhe presidentit Donald Trump gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë.

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, i cili drejtoi delegacionin e SHBA-së në bisedimet e zhvilluara në Jeddah, theksoi se Uashingtoni do t’ia paraqesë ofertën e armëpushimit Kremlinit. Megjithatë, deri më tani, Rusia ka refuzuar çdo marrëveshje që nuk përfshin një përfundim të përhershëm të luftës pa lëshime nga pala ukrainase.

“Ne do t’ua paraqesim ofertën dhe do t’u themi: Kjo është ajo që është në tryezë. Ukraina është e gatshme të ndalojë luftimet dhe të nisë bisedimet. Tani varet nga Moska të thotë ‘po’ ose ‘jo’,” deklaroi Rubio pas bisedimeve. “Nëse ata thonë jo, atëherë do të jetë e qartë se cila palë po e pengon paqen.”

Ndërkohë, këshilltari për sigurinë kombëtare i Trump, Mike Waltz, shtoi se delegacioni ukrainas ishte i qartë se ndante vizionin e presidentit Trump për paqen.

Rritja e tensioneve dhe sulmet ajrore

Bisedimet e së martës, të cilat zgjatën për gati tetë orë, duket se i dhanë fund – të paktën për momentin – tensioneve mes Trump dhe Zelenskyy, të cilat u ndezën pas takimit të tyre në Zyrën Ovale muajin e kaluar.

Sipas Waltz, negociatorët diskutuan në detaje mënyrën se si lufta mund të përfundojë njëherë e përgjithmonë, duke përfshirë garancitë afatgjata të sigurisë. Ai gjithashtu konfirmoi se Trump ka rënë dakord të rikthejë menjëherë ndihmën ushtarake amerikane, e cila përfshin miliarda dollarë ndihmë dhe shkëmbim inteligjence.

Takimi në Arabinë Saudite u zhvillua vetëm disa orë pasi Rusia rrëzoi mbi 300 dronë ukrainas në një nga sulmet më të mëdha të Ukrainës që nga fillimi i pushtimit rus. Autoritetet amerikane dhe ukrainase nuk dhanë asnjë koment mbi këtë breshëri sulmesh.

Nga ana tjetër, Rusia lëshoi gjithashtu 126 dronë dhe një raketë balistike ndaj Ukrainës, si pjesë e fushatës së saj të pamëshirshme kundër zonave civile.

Reagimi i Moskës: Kundërshtim i fortë ndaj armëpushimit

Në Moskë, politikanë dhe blogerë ushtarakë e kundërshtuan ashpër idenë e një armëpushimi të mundshëm, duke argumentuar se ai do t’i shërbente Ukrainës dhe do të dëmtonte interesat strategjike të Rusisë, veçanërisht tani që ushtria ruse ka një avantazh në terren.

“Armëpushimi nuk është ajo që na nevojitet,” shkroi Alexander Dugin, një nga ideologët kryesorë të linjës së ashpër në Rusi.

Ndërsa bisedimet vazhdojnë dhe tensionet mbeten të larta, mbetet për t’u parë nëse Kremlini do të pranojë ofertën e armëpushimit apo nëse lufta do të vazhdojë me të njëjtin intensitet. /noa.al me informacione nga AP. FOTO: Presidenca e Ukrainës