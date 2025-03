Aksidenti në aksin Lezhë-Shkodër, ndërron jetë drejtuesi i motorit

U përplas me motor me një kamion, ndërron jetë drejtuesi i motomjetit Arben Tanushi, 51 vjeç.

Ngjarja ndodhi në aksin rrugor Lezhë-Shkodër në Dajç.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 20:50, në aksin rrugor Lezhë – Mabe, në zonën e Dajçit, një automjet tip “Kamion”, i drejtuar nga shtetasi K. Z., 28 vjeç, është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin A.T, 51 vjeç.

Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motomjetit ka ndërruar jetë në spital.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

Ndërsa drejtuesi i kamionit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.