Fundjava e legjionarëve kuqezinj / Daku shënon dy gola, gjen rrugën e rrjetës edhe Mehmeti. Laçi jep asist

Kombëtarja shqiptare është futur në javën vendimtare, ku do të nisin zyrtarisht përgatitjet për edicionin e ri kualifikues për Kupën e Botës. Trajneri Silvinjo do të shpallë listën në fund të javës, ndërsa legjionarët vijojnë të paraqiten mirë me klubet e tyre.

Mirlind Daku ishte protagonist absolut për Rubin Kazan në fitoren 2-1 ndaj Spartak Moskës. Sulmuesi i Kombëtares shënoi dy golat e fitores që në pjesën e parë dhe tani numëron 11 gola në kampionat.

Rrugën e rrjetës këtë fundjavë e gjeti edhe Anis Mehmeti. Futbollisti kuqezi shndërroi në gol një penallti në minutën e 54-t dhe vendosi baraspeshën në takimin Bristol City – Hull City. Në fund ndeshja u mbyll në barazim 1-1.

Qazim Laçi dha asist për Sparta Pragën në fitoren në derbin 2-0 ndaj Slavia Pragës. Në minutën e 51-të, mesfushori kuqezi shërbeu saktë nga goditja e këndit për Zelenyn, i cili gjeti rrugën e rrjetës duke zhbllokuar sfidën.

Nga lojtarët e Kombëtares, titullarë me skuadrat e tyre u aktivizuan Elhan Kastrati, Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Enea Mihaj, Marash Kumbulla, Amir Abrashi, Medon Berisha, Adrion Pajaziti, Feta Fetai, Jasir Asani, Keidi Bare, Myrto Uzuni dhe Rey Manaj. Dhanë kontributin e tyre si zëvendësues Ivan Balliu, Ylber Ramadani, Taulant Seferi, Ernest Muçi, Arbër Hoxha dhe Arbnor Muja.