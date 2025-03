Humbin jetën 3 persona, plagosen rëndë dy të tjerë në Gjermani

Ditën e djeshme, një aksident rrugor i shkaktuar nga një tentativë e dështuar për parakalim, ndodhi në shtetin jugor gjerman të Baden-Wuerttemberg të shtunën, duke lënë tre persona të vdekur dhe katër të tjerë të plagosur rëndë, tha policia lokale.

Aksidenti ndodhi në një autostradë pranë Haigerloch rreth orës 09:30 me orën lokale. Sipas policisë, një drejtues 32-vjeçar tentoi të parakalonte një automjet në korsinë e majtë të rrugës me dy korsi, por humbi kontrollin, duke rrëshqitur dhe duke u përplasur me një furgon që po afrohej.

Drejtuesi i furgonit 44-vjeçar dhe dy pasagjerët kanë ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa dy pasagjerë të tjerë kanë mbetur të plagosur rëndë dhe janë transportuar për në spital.

Shoferi përgjegjës për aksidentin dhe pasagjeri i tij gjithashtu u plagosën rëndë.

Policia tha se hetimet për shkaqet e aksidentit janë duke vazhduar.