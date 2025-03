Horoskopi javor i Susan Miller 10 deri 16 Mars 2025. Të gjitha shenjat

Të nderuar lexues ky është horoskopi i Susan Miller për javën e re 10 deri 16 Mars 2025, përkthyer ekskluzivisht nga noa.al. Astrologia më e njohur amerikane sjell një pasqyrë zodiakale për të 12 shenjat duke u ndalur në mënyrë analitike për secilën shenjë.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Këtë javë, rezervoni pak kohë për veten tuaj. Të mërkurën, Dielli shërues do të jetë në konjuksion me Saturnin e sinqertë në një zonë reflektimi të horoskopit tuaj, duke krijuar mundësinë për t’u shkëputur nga rutina e zakonshme. Eklipsi hënor i së enjtes në sektorin tuaj të shëndetit dhe zakoneve synon të ndriçojë çështjet e mirëqenies që mund të dëshironi të adresoni dhe ju nxit të jeni të kujdesshëm me veten. E premtja sjell një lidhje të gjallë midis Diellit dhe Uranit—një ditë e shkëlqyer për të shfaqur individualitetin tuaj në një projekt pune. Këtë javë, përqendrohuni në mirëqenien tuaj personale. Të mërkurën, Dielli bashkohet me Saturnin në zonën tuaj të reflektimit, duke ju ofruar mundësinë për reflektim dhe pushim nga rutina e përditshme. Eklipsi hënor i së enjtes në sektorin tuaj të shëndetit mund të zbulojë aspekte të mirëqenies që kërkojnë vëmendjen tuaj, duke ju kujtuar rëndësinë e kujdesit për veten. Të premten, një lidhje pozitive midis Diellit dhe Uranit mund t’ju inkurajojë të sillni qasje inovative në projektet tuaja profesionale, duke nxjerrë në pah individualitetin tuaj.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Një javë shoqërore. Kaloni kohë me miqtë tuaj dhe shoqatat ku bëni pjesë të mërkurën, ndërsa Dielli krijues dhe Saturni praktik takohen në zonën tuaj të miqësisë, duke ju ndihmuar të punoni drejt një qëllimi të përbashkët. Jeta juaj romantike ka të ngjarë të shkëlqejë të enjten falë një eklipsi hënor të plotë dhe shprehës—një ditë e fuqishme për t’u lidhur me dikë që ju pëlqen ose për t’u argëtuar me partnerin tuaj. Urani në Dem është në harmoni me Diellin të premten, kështu që dikush i veçantë mund të sjellë ide freskuese. Javë e mbushur me aktivitete shoqërore dhe mundësi romantike. Të mërkurën, Dielli dhe Saturni takohen në zonën tuaj të miqësisë, duke ju inkurajuar të punoni drejt qëllimeve të përbashkëta me grupet apo shoqatat ku bëni pjesë. Eklipsi hënor i së enjtes ndriçon sektorin tuaj të romancës, duke krijuar mundësi për lidhje të reja ose përforcim të marrëdhënieve ekzistuese. Të premten, me Uranin në shenjën tuaj në harmoni me Diellin, mund të takoni dikë me ide të reja dhe interesante që mund t’ju frymëzojnë.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Ambiciet tuaja mund të realizohen tani. Mund të shpallni strategji të reja në punë të mërkurën, pasi atmosfera planetare mund t’ju sjellë sukses në karrierë—do të ndiheni në krye të detyrës tuaj dhe mund të merrni mbështetje nga kolegët dhe një person me ndikim. Eklipsi hënor i plotë i së enjtes ndriçon sektorin tuaj të shtëpisë, duke treguar se marrëdhëniet tuaja me anëtarët e familjes dhe ata me të cilët jetoni do të jenë veçanërisht të kënaqshme. Kërkoni ndihmë nga të tjerët të premten, sepse atëherë Urani dhe Dielli do të sjellin mundësi të reja në planet tuaja të biznesit. Kjo javë mund të sjellë arritje në karrierë dhe harmoni familjare. Të mërkurën, ndikimet planetare favorizojnë suksesin profesional, duke ju dhënë mundësinë të prezantoni strategji të reja dhe të fitoni mbështetjen e kolegëve dhe eprorëve. Eklipsi hënor i së enjtes ndriçon sektorin tuaj të shtëpisë, duke sugjeruar momente të këndshme me familjen dhe një ndjenjë stabiliteti në jetën tuaj personale. Të premten, bashkëpunimi me të tjerët mund të sjellë ide të freskëta në planet tuaja të

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Kjo javë sjell mundësi të reja dhe interesante. Jupiteri dhe Dielli ju ndihmojnë të ndani idetë tuaja me një audiencë më të gjerë. Mund të ndjeni një shtysë për të eksploruar territore të reja, qoftë në karrierë apo në jetën personale. Është koha për të marrë iniciativa dhe për të ndjekur pasionet tuaja. Rruga përpara është e hapur. Do të ndiheni sikur gjithçka është e mundur të mërkurën, ndërsa forca jetësore e Diellit takon Saturnin ambicioz, i cili mund të largojë çdo pengesë drejt suksesit tuaj. Një eklips hënor i plotë ndriçon zonën tuaj të komunikimit të enjten, duke treguar se jeta juaj mund të marrë vrull dhe të jetë plot biseda befasuese. Dielli është në një humor aventurier të premten kur krijon hapësirë dhe liri me Uranin e pavarur, duke paralajmëruar horizonte të reja dhe potencial të pafund.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Kjo mund të jetë një javë me fat për çështjet financiare. Të mërkurën, bashkëpunoni ngushtë me një koleg ose partner biznesi, pasi Dielli i shkëlqyer dhe Saturni i qëndrueshëm përqafohen në sektorin tuaj të financave të përbashkëta, duke rritur mundësitë për projekte fitimprurëse. Eklipsi hënor i së enjtes në zonën e të ardhurave të fituara tregon një mundësi për të përmirësuar bilancin tuaj bankar ose për të gjetur një punë më të mirëpaguar. E premtja mund të sjellë një surprizë në punë, duke ju orientuar drejt një karriere më fitimprurëse. Java nis me mundësi të mira financiare. Të mërkurën, një marrëveshje e përbashkët ose një projekt investimi mund të sjellë përfitime të rëndësishme. Eklipsi hënor i së enjtes mund të ndikojë në të ardhurat tuaja, duke ju dhënë një mundësi për të kërkuar një rritje page ose një punë më fitimprurëse. Të premten, një zhvillim i papritur në punë mund të hapë rrugën për një të ardhme profesionale më të qëndrueshme dhe të begatë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Marrëdhëniet tuaja duhet të jenë të bekuara tani. E mërkura mund të sjellë një kulm romantik, pasi Dielli dhe Saturni bashkojnë energjitë për të krijuar stabilitet dhe angazhim në sektorin tuaj të partneritetit. Është një ditë e shkëlqyer për të vendosur bazat e një lidhjeje afatgjatë, për të bashkëjetuar ose për t’u martuar. Eklipsi hënor në Virgjëreshë të enjten shënon një pikë kthese të rëndësishme, duke ju dhënë mundësinë për të hartuar një rrugë të re për muajt në vijim. E premtja premton momente të bukura në dashuri, veçanërisht nëse jeni beqarë.Kjo është një javë e rëndësishme për marrëdhëniet tuaja personale. Të mërkurën, marrëdhëniet romantike mund të bëhen më serioze, duke krijuar një themel të fortë për të ardhmen. Eklipsi hënor në shenjën tuaj të enjten ju ofron mundësinë për të ndryshuar qasjen tuaj ndaj jetës dhe për të përcaktuar qëllime të reja. Të premten, planetët ju favorizojnë në dashuri, duke sjellë momente magjike, sidomos nëse jeni beqarë dhe të hapur për takime të reja.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Tani mund të zgjidhni çdo mister. Të mërkurën, Dielli dhe Saturni krijojnë një energji të fortë dhe të vendosur në zonën tuaj të shëndetit dhe rutinave, duke ju inkurajuar të ndiqni objektivat tuaja me disiplinë. Eklipsi hënor i fuqishëm në sektorin tuaj të nënndërgjegjes të enjten mund të sjellë mundësi për të shkëlqyer në mënyrë krijuese dhe për të tërhequr vëmendjen. Të premten, bëni zgjedhje praktike dhe përqendrohuni për të përfunduar një detyrë të ndërlikuar, pasi planetët do t’ju ndihmojnë të menaxhoni detajet me mjeshtëri. Java ju ofron qartësi dhe vendosmëri. Të mërkurën, një angazhim më i madh ndaj shëndetit dhe disiplinës do të sjellë përmirësime të ndjeshme në mirëqenien tuaj. Eklipsi hënor i së enjtes mund të sjellë zbulesa të rëndësishme dhe momente të forta reflektimi, duke ju ndihmuar të kuptoni çështje të rëndësishme të jetës suaj. Të premten, përqendrimi juaj në detajet dhe organizimin do t’ju ndihmojë të arrini sukses në projekte komplekse.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Kjo duhet të jetë një javë e këndshme dhe e çlirët. Të mërkurën, Dielli i gëzuar lidhet me Saturnin ambicioz në një zonë lozonjare të horoskopit tuaj, duke promovuar aktivitete krijuese si shkrimi dhe artet. Eklipsi hënor i fuqishëm në sektorin tuaj të miqësisë të enjten sjell një kohë të mrekullueshme për t’u rilidhur me miq që nuk i keni parë prej kohësh dhe për të krijuar njohje të reja. Të premten, Dielli dhe Urani bashkojnë forcat për të sjellë argëtim dhe shkëlqim romantik në ditën tuaj, qoftë jeni beqarë apo në një lidhje. Kjo është një javë e mbushur me gëzim dhe kreativitet. Të mërkurën, do të ndjeni një shtysë për t’u shprehur në mënyra artistike dhe për të ndarë idetë tuaja me të tjerët. Eklipsi hënor i së enjtes në sektorin e miqësisë ju sjell mundësi të reja për t’u lidhur me njerëz që ndajnë interesat tuaja. Të premten, planetët premtojnë emocione të bukura në dashuri, duke ju sjellë momente të veçanta me dikë që ju pëlqen.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Shtëpia është vendi juaj i qetësisë tani. Të mërkurën, një lidhje mbështetëse midis Diellit dhe Saturnit vë të dashurit tuaj në qendër të vëmendjes dhe mund të shihni përparim të shkëlqyeshëm në lidhje me studimet, mësimin ose një projekt familjar. Eklipsi hënor i së enjtes në sektorin tuaj të karrierës mund të shënojë kulmin triumfues të muajve të gjatë përpjekjesh. Jepini vetes një moment për të vlerësuar atë që keni arritur përpara se të kaloni te synimi juaj i radhës. Java do të fokusohet tek familja dhe karriera. Të mërkurën, mund të shihni përparime në një projekt të lidhur me studimet ose biznesin familjar. Të enjten, eklipsi hënor ndriçon sektorin tuaj të karrierës, duke ju dhënë një shans për të arritur suksesin që keni pritur. Përdorni fundjavën për të reflektuar mbi të arriturat tuaja dhe për të vendosur qëllime të reja.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Java është e shkëlqyer për të ndarë idetë tuaja. Nëse keni një projekt kompleks për të trajtuar, e mërkura është dita ideale për të përqendruar mendjen tuaj, ndërsa Dielli dhe Saturni takohen në zonën tuaj të komunikimit. Një eklips hënor i fuqishëm të enjten ndriçon sektorin tuaj të mësimit dhe mund të festoni një arritje të madhe ose të zbuloni një interes të ri. Të premten, dilni nga zona juaj e rehatisë, sepse lidhja mes Diellit dhe Uranit mund të hapë dyer të reja dhe të sjellë ide emocionuese. Javë e favorshme për mësimin dhe komunikimin. Të mërkurën, përqendrohuni në çështje të rëndësishme mendore dhe intelektuale, pasi Dielli dhe Saturni bashkohen për t’ju ndihmuar të strukturoheni. Eklipsi i së enjtes mund të sjellë një mundësi të re në fushën e edukimit ose një zbulim që ndryshon perspektivën tuaj. Të premten, mendja juaj do të jetë e hapur për ide të reja dhe të freskëta.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Javë e mirë për të trajtuar veten. Të mërkurën, mund të jetë kënaqësi të shpenzoni pak nga paratë e fituara me mund në pronë, investime ose një sipërmarrje të re—Dielli do të ndriçojë mundësitë tuaja, ndërsa Saturni do t’ju japë instinktin e duhur biznesor. Eklipsi hënor i së enjtes hap sektorin tuaj financiar, duke krijuar një mundësi që mund t’ju bëjë të ndiheni më të sigurt. Të premten, një lidhje e papritur mes Diellit dhe Uranit mund t’ju bëjë të shihni diçka të parezistueshme për veten tuaj. Kjo javë sjell mundësi të mira financiare. Të mërkurën, mund të merrni vendime të zgjuara për investime ose shpenzime të rëndësishme. Eklipsi hënor i së enjtes mund të ndryshojë situatën tuaj financiare në një mënyrë pozitive. Të premten, mund të hasni një mundësi të papritur për të fituar ose për të investuar në diçka që vlen.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Ju jeni në qendër të vëmendjes tani. E mërkura vendos skenën për një javë të jashtëzakonshme dhe energjike, pasi Dielli dhe Saturni janë të dy në Peshq, duke ju bërë të ndiheni më të pavarur pas një periudhe detyrimesh. Eklipsi hënor i së enjtes ndriçon sektorin tuaj të marrëdhënieve, duke sjellë biseda emocionale në qendër të vëmendjes—një ditë e fortë dhe emocionuese. Të premten, një lidhje interesante mes Diellit dhe Uranit ju jep vetëbesim për të qenë vetvetja dhe mund të sjellë një surprizë të bukur. Ju jeni në një fazë të re të jetës tuaj. Të mërkurën, një ndjenjë pavarësie do t’ju ndihmojë të bëni hapa të mëdhenj përpara. Eklipsi i së enjtes mund të sjellë një kthesë të rëndësishme në marrëdhëniet tuaja personale. Të premten, përgatituni për një surprizë të këndshme që mund t’ju japë energji dhe frymëzim për të ardhmen. /noa.al