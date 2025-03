Rama: Në listat e mbyllura të PS do të ketë gra dhe vajza!

Kryeministri Edi Rama ka dhënë një deklaratë të fortë gjatë një takimi me gratë dhe vajzat në kuadër të 8 Marsit, duke folur për ndarjen e grave dhe burrave në listat zgjedhore të Partisë Socialiste (PS). Rama theksoi se, nëse do të votonin vetëm gratë në Shqipëri, PS do të merrte 90 deputetë, duke shtuar se për të, vota e gruas është më e rëndësishme se ajo e burrit.

“Besoj shumë në cilësinë dhe mençurinë e grave. Nuk është rastësi që PS e votojnë më shumë gra se burrat. Nëse do votonin vetëm gratë në Shqipëri, do merrnim 90 deputetë. Këto janë shifrat. Dhe të them të drejtën, nëse duhet të zgjedh mes votës së një gruaje dhe një burri, do të zgjedh votën e gruas. Sepse është më shumë se një votë, është një vendim,” tha Rama.

Ai gjithashtu theksoi se gratë janë ato që formulojnë fatin e vendit dhe janë forca që ndërtojnë të ardhmen. Duke u shprehur se gratë janë nënat dhe motrat që kanë brenda tyre kujdesin për të ardhmen, ai këmbënguli se burrat janë tifozë dhe shpesh të verbër në veprimet e tyre.

“Gratë e ndërtojnë fatin. Burrat janë tifozë, janë skandalozë, kurse gratë janë nënat, motrat, bija që kujdesen për atë që vjen nesër,” tha ai.

Kryeministri Rama bëri thirrje që gratë që kanë bashkëshortë demokratë t’i mbajnë ata në shtëpi më 11 maj, duke shtuar se, sipas tij, burrat ndonjëherë mund të dëmtojnë jo vetëm veten, por edhe familjen dhe vendin me veprimet e tyre.

Në lidhje me listat e kandidatëve të PS për zgjedhjet, Rama tha se burrat që janë pjesë e partisë do t’i “hedhin në fushë” që të meritojnë mandatin, ndërsa gratë do të ndahen në dy kategori: ato që do të përfaqësojnë PS-në në listat e mbyllura dhe ato që do të përfshihen në listat e hapura, duke përfshirë gjithashtu vajza dhe djem të rinj që janë “forca e të resë” në PS.

“Ne burrat, ata që kanë marrë nga PS, do t’i hedhim në fushë që të meritojnë mandate, ndërsa gratë do t’i ndajmë në dy pjesë. Gratë do të jenë nikoqiret e këtij procesi dhe do të përfaqësojnë PS-në me mbështetje të të gjithëve. Në listat e mbyllura do të kemi gra, vajza, dhe djem që janë forca e të resë dhe e gruas,” shtoi Rama.

Përfundimisht, ai theksoi se PS do të mbështesë forcat e reja dhe energjitë pozitive që do të udhëhoqen nga gratë dhe djemtë në të ardhmen, ndërkohë që burrat luftëtarë do të jenë gjithashtu të pranishëm në fushatën zgjedhore për të siguruar fitore për partinë.