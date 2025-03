Rama ironizon Berishën gjatë takimit me gratë socialiste për 8 mars: Gjëja më madhështore e tij janë mustaqet e Kujtim Gjuzit!

Tiranë, 8 mars 2025- Kryeministri Edi Rama, gjatë një takimi me gratë për 8 Marsin, ka ironizuar koalicionin Sali Berishës me partitë opozitare të quajtur “Shqipëria Madhështore”.

Ai u shpreh “gjëja më madhështore janë mustaqet e Kujtim Gjuzit”.

Edi Rama: Kur gratë janë të forta burrat janë të fortë dhe të urtë,. kur gratë janë të dobta, burrat janë të dobët, por shumë agresiv.

Duke Zgjeruar hapësirën për gratë, duke i dhënëmë shumë vend në të gjitha nivelet e përfaqësimit ne të gjithë së bashku luftojmë për ti bërë burrat më të arsyeshëm dhe më të urtë, në kuptimin mençurisë.

Në vigjilje të një sfide të madhe që Shqipëria ka, jo PS, por në 11 Maj Shqipëria ka sfidën për të mos humbur asnjë minutë në një proces ku rrethanat tona të brendshme dhe ato të Europës janë bërë 1 dhe për herë të parë mundësia për tu bërë pjesë e BE është reale dhe në duart tona.

Në këtë sfidë, kur ne po përgatitemi të hyjmë në fushën e betejës elektorale, që ndryshe nga të tjerët kanë grumbulluar të gjitha rraqet mashkullore të Shqipërisë dhe në emër të një madhështie që Zoti e di ju është se gjëja më madhështore që shoh në atë anë janë mustaqet e kujtim Gjuzit, shikoni mustaqet e tij dhe aty keni kartëvizitën e madhështisë së asaj bauleje me rraqe, ne do të kemi qasje komplet tjetër, ne burrat do t’i hedhim në fushë që të meritojnë mandate