‘O patronazhist, o legen, o qen bir qeni’! Rama batuta me ‘petalen e trëndafilit socialist’!

Edjon Maliqi, një prej të rinjve që tërhoqi vëmendje në rrjet me fjalimin e tij në Kuvendin Rinor të PS ishte i ftuar në podcastin e kryeministrit Rama.

Me origjinë nga Përmeti, ndërsa po fliste për furnizimin e kësaj zone me 24 orë ujë, kryeministri Rama zgjodhi të bëjë batuta, duke i thënë se do e masakrojnë me komente.

“O patronazhist, o legen, o qen bir qeni, o mashtrues, po si u bëri si veten, po jeni të gjithë legena. E di çdo të bëjnë në komente. E di pse, se përmende ka 24 orë ujë. Unë e di që është fakt, po ç’tu desh që e the se e hëngre tani”, tha Rama.