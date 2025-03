Horoskopi ditor i Susan Miller, e shtunë 8 Mars 2025

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e shtunë 8 Mars 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Sot mund të të ndihmojë shumë nëse shton më shumë strukturë në projektet e tua krijuese. Me Saturnin, planetin e disiplinës, të ankoruar në sektorin e imagjinatës, do të performosh më mirë artistikisht nëse fokusohesh në një zhanër realist. Nëse përfshin elemente fantastiko-shkencore ose fantazi, mund ta kesh më të vështirë të krijosh ide të reja. Në vend të kësaj, mund të shkruash një biografi për një figurë historike që të frymëzon ose të hartosh një roman të bazuar në realitet—audienca jote mund ta vlerësojë më shumë këtë qasje.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Financat e tua mund të ndihen të bollshme për momentin, falë pranisë së Jupiterit në shtëpinë tënde të pasurisë. Megjithatë, duhet të jesh i kujdesshëm me shpenzimet—energjia e Jupiterit mund të të nxisë të blesh më shumë se ç’duhet. Do të ishte e mençur të analizosh me kujdes çdo blerje që të tërheq, sepse mund të jesh i prirur për të shpenzuar më shumë sesa duhet. Nëse çmimi i një produkti apo shërbimi duket i fryrë, ndoshta është më mirë ta shtysh për një moment tjetër.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Ky është një moment i shkëlqyer për të krijuar një plan të qartë për suksesin tënd profesional. Saturni, planeti i stabilitetit, është në sektorin tënd të karrierës, duke të dhënë mbështetjen e tij strukturore për të vendosur objektivat e tua dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm. Pasi të kesh përcaktuar qëllimet kryesore, mund të hartosh një plan të detajuar që do të të ndihmojë të arrish ambiciet më të mëdha. Përkushtimi yt mund të të çojë shumë larg.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Nënndërgjegjja jote është duke punuar me kapacitet të plotë tani, ndaj kushto vëmendje ideve që të vijnë në mendje. Pavarësisht nëse mendimet e tua janë logjike apo krijuese, ato mund të jenë shumë të dobishme në jetën tënde të përditshme. Mund të përmirësosh shtëpinë falë një vizioni të ri ose, përmes planifikimit të kujdesshëm, mund të përparosh në karrierë. Kjo energji pozitive mendore vjen nga Jupiteri, planeti i fatit të mirë, i cili po eksploron Binjakët, shenjën e arsyes dhe mendimit të qartë.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Tregohu jashtëzakonisht i kujdesshëm me tregjet financiare tani, madje mund të jetë në interesin tënd më të mirë që t’i shmangësh plotësisht për momentin. Saturni po krijon energji sfiduese në Peshqit, shenjën e konfuzionit, duke e rritur mundësinë e humbjeve financiare në çdo investim që mund të bësh. Nëse të del një mundësi për të blerë aksione apo asete të caktuara, sigurohu të konsultohesh me këshilltarin tënd financiar përpara se të veprosh.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Perspektivat e tua profesionale duken të shkëlqyera tani. Me Jupiterin optimist që lëviz në shtëpinë tënde të karrierës, mundësitë për sukses janë të shumta. Bëj një listë me objektivat që dëshiron të realizosh në vitet e ardhshme dhe mos u kufizo—Jupiteri është me ty për t’i bërë ato realitet. Pasi të kesh planin tënd, gjithçka që duhet të bësh është të ecësh hap pas hapi drejt suksesit.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Ke kaq shumë energji tani sa mund të tejkalosh ritmin tënd të zakonshëm, si në detyrat profesionale ashtu edhe në punët e shtëpisë gjatë muajve në vijim. Ky zhvillim pozitiv vjen falë Saturnit punëtor, i cili po fuqizon shtëpinë tënde të punës dhe shërbimit. Megjithatë, mos harro të marrësh kohë për të pushuar dhe rimbushur energjinë, në mënyrë që të mos ndihesh i mbingarkuar. Ec me një ritëm të qetë dhe përqendrohu në një detyrë njëkohësisht—nuk ka nevojë të nxitosh.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Si Akrep, ti je mjaft i aftë për të parashikuar trendet e tregut financiar, dhe fatmirësisht, Jupiteri po derdh energji pozitive në shtëpinë tënde të pasurisë së përbashkët. Me ndihmën e këtij planeti të begatë, mund të tregosh aftësi të shkëlqyera në identifikimin e investimeve premtuese, duke ndjerë saktësisht se cilat aksione apo asete të blesh. Sidoqoftë, do të ishte e mençur të konsultoheshe me një këshilltar financiar përpara se të veprosh—dy mendje janë gjithmonë më të mira se një.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Sot është një mundësi e mrekullueshme për t’i bërë një surprizë të dashurit/dashurës tënde me një takim ndryshe nga zakonisht. Merr në konsideratë një aktivitet argëtues si të shkoni në një kinema për të parë një komedi ose të regjistroheni për një kurs salse për të mësuar disa lëvizje të reja kërcimi. Me Jupiterin e lumtur që ndriçon sektorin tënd të marrëdhënieve, është koha për të shijuar momentet me partnerin dhe për t’u relaksuar. Një darkë tradicionale dhe formale mund ta ruash për një rast tjetër.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ji i kujdesshëm me fjalët gjatë javëve të ardhshme. Nëse e shpreh mendimin tënd pa filtra, mund të tingëllosh më i ashpër se sa e ke qëllimin, gjë që mund të ngatërrojë ose mërzisë miqtë dhe familjarët e tu. Me Saturnin e ftohtë që lëviz në zonën tënde të komunikimit, sigurohu të mendosh mirë përpara se të flasësh për të shmangur lëndimin e ndjenjave të dikujt. Nëse duhet të mendosh dy herë nëse ta thuash diçka apo jo, ndoshta është më mirë ta mbash për vete.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Sot ke instinkte të shkëlqyera për vlerën e antikiteteve ose objekteve të çmuara që mund të hasësh ti ose miqtë e tu. Me Saturnin e përjetshëm që lëviz në shtëpinë tënde të pasurive materiale, çdo objekt i rrallë që gjen në një dyqan special mund të ketë një vlerë të konsiderueshme. Mos ki frikë të negocosh me pronarin, pasi mund të arrish ta blesh për një çmim më të ulët se ai i listuar.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të vizituar familjarët që ke dashur të takosh prej muajsh apo edhe vitesh. Me Jupiterin, planetin e udhëtimeve, që ka hyrë thellë në sektorin tënd familjar, mund të jetë koha e duhur për të marrë një avion dhe për të kaluar kohë me të afërmit që jetojnë larg. Nëse ata janë të natyrës spontane, mund edhe t'u bësh një surprizë (por sigurohu që të rezervosh një hotel për çdo rast). Ata me siguri do të gëzohen që do të të takojnë personalisht.