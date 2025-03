Horoskopi ditor i Paolo Fox, e shtunë 8 Mars 2025

Mirë se vini në horoskopin e Paolo Fox për këtë të shtunë 8 mars 2025. Yjet flasin dhe ne dëgjojmë mesazhin e tyre për të na udhëhequr në zgjedhjet tona të përditshme. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi ♈ – Zjarr (21 Mars – 20 Prill)

Energjia e Marsit të jep vendosmëri dhe forcë. Në punë, do të shfaqen mundësi të reja – shfrytëzoji pa frikë. Në dashuri, një takim i papritur mund të zgjojë ndjenja të fshehura. Mos lejo që padurimi të të prishë planet. Mbrëmja është ideale për t’u çlodhur dhe për të rifituar energjinë.

Demi ♉ – Tokë (21 Prill – 20 Maj)

Venusi mbron zemrën tënde, duke e bërë këtë të shtunë perfekte për të forcuar një lidhje ose për të përjetuar emocione të thella. Në punë, ruaj qetësinë dhe mos u ndiko nga tensionet e jashtme. Harmonia e brendshme do të jetë çelësi e suksesit tënd. Kujdesu për shëndetin: një shëtitje në natyrë do të të bëjë mirë.

Binjakët ♊ – Ajër (21 Maj – 21 Qershor)

Mërkuri favorizon komunikimin dhe kontaktet, ndaj shfrytëzoje këtë mundësi për të sqaruar situata të mbetura pezull. Në dashuri, një mesazh i papritur mund të të bëjë zemrën të rrahë më shpejt. Në punë, krijimtaria dhe zgjuarsia do të sjellin rezultate të kënaqshme. Dita do të përfundojë me një moment gëzimi që do të të bëjë të buzëqeshësh.

Gaforrja ♋ – Ujë (22 Qershor – 22 Korrik)

Hëna në shenjën tënde të bën të ndjeshëm dhe intuitiv. Sot emocionet do të jenë në qendër të vëmendjes: dëgjoje zemrën tënde. Në punë, shmang vendimet e nxituara dhe prit sinjale më të qarta. Në dashuri, fati mund të të surprizojë me një gjest të papritur. Dedikoji kohë vetes për relaksim.

Luani ♌ – Zjarr (23 Korrik – 22 Gusht)

Dielli ndriçon rrugën tënde, duke të dhënë karizëm dhe siguri. Në punë, je gati për një sfidë të rëndësishme që mund të të sjellë kënaqësi të mëdha. Dashuria është plot gjallëri: një gjest romantik mund të ndryshojë drejtimin e një marrëdhënieje. Mbrëmja premton pasion dhe argëtim.

Virgjëresha ♍ – Tokë (23 Gusht – 22 Shtator)

Sot racionaliteti do të jetë arma jote më e fortë. Përballo situatat me qetësi dhe mos lejo që stresi të të mbingarkojë. Në punë, mund të marrësh një vlerësim që e ke pritur prej kohësh. Në dashuri, kushto më shumë vëmendje partnerit ose njerëzve të dashur. Mos harro të kujdesesh për veten.

Peshorja ♎ – Ajër (23 Shtator – 22 Tetor)

Venusi dhe Jupiteri të dhurojnë harmoni dhe një tërheqje të parezistueshme. Në dashuri, një takim i veçantë mund të të tronditë bindjet. Në punë, ky është momenti i duhur për të marrë një vendim të rëndësishëm. Dita do të jetë pozitive, por shmang debatet e panevojshme. Dëgjo intuitën dhe ndiq zemrën.

Akrepi ♏ – Ujë (23 Tetor – 22 Nëntor)

Vendosmëria jote është në kulm: sot asgjë nuk mund të të ndalojë. Në punë, përdor strategji të mirëmenduara për të arritur suksesin maksimal. Në dashuri, lëri ndjenjat të rrjedhin pa frikë. Dita do të jetë intensive dhe plot emocione, me një surprizë të papritur që mund të ndryshojë gjithçka.

Shigjetari ♐ – Zjarr (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Dëshira për liri dhe aventura të shtyn të kërkosh stimuj të rinj. Në punë, yjet sugjerojnë kujdes në vendimet ekonomike. Në dashuri, një situatë e paqartë mund të marrë më në fund drejtimin e duhur. Dita do të jetë dinamike dhe plot mundësi për të provuar veten. Qëndro pozitiv!

Bricjapi ♑ – Tokë (22 Dhjetor – 20 Janar)

Sot këmbëngulja dhe vendosmëria do të shpërblehen. Puna kërkon përkushtim, por rezultatet do të jenë të kënaqshme. Në dashuri, një surprizë mund ta ëmbëlsojë ditën. Hëna të fton të marrësh pak kohë për të reflektuar mbi atë që dëshiron me të vërtetë.

Ujori ♒ – Ajër (21 Janar – 19 Shkurt)

Yjet favorizojnë ide të reja dhe projekte ambicioze. Në punë, një intuitë gjeniale mund të të ndihmojë të ecësh përpara. Në dashuri, përpiqu të jesh më i pranishëm dhe i hapur me partnerin. Dita parashikohet të jetë emocionuese, me mundësi për takime interesante dhe momente të gëzueshme.

Peshqit ♓ – Ujë (20 Shkurt – 20 Mars)

Ndjeshmëria dhe romantizmi do të karakterizojnë ditën tënde. Në dashuri, zemra jote flet qartë – ndiq emocionet pa frikë. Në punë, fokusohu tek gjërat që kanë vërtet rëndësi. Mbrëmja do të jetë ideale për relaks dhe reflektim. Dëgjo ëndrrat e tua, mund të të zbulojnë diçka të çmuar. /noa.al