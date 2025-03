Rama mbledh ministrat dhe deputetët në Pallatin e Brigadave!Takimi me dyer të mbyllura!

Tiranë, 7 mars 2025 – Kryeministri Edi Rama ka nisur një mbledhje me ministrat dhe deputetët e Partisë Socialiste në Pallatin e Brigadave. Sipas burimeve, mbledhja është një analizë e punës së deritanishme të çdo ministrie dhe po shqyrtohen sfidat për muajt e ardhshëm, duke pasur parasysh afërsinë e zgjedhjeve parlamentare.

Në këtë takim me dyer të mbyllura po diskutohen çështje të rëndësishme si strategjitë dhe mënyrat e komunikimit gjatë fushatës zgjedhore, fjalët kyçe që do të përdoren për të tërhequr mbështetje, dhe planifikimi i aktiviteteve deri në datën e zgjedhjeve, 11 maj. Mbledhja e ministrave dhe grupit parlamentar do të vazhdojë edhe ditën e nesërme.