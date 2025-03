Shfrytëzonte për prostitucion motrat 19 dhe 15 vjeçe, në pranga e reja në Berat

Berat, 7 mars 2025 – Si rezultat i një hetimi me metoda proaktive, të kryer për rreth 2 muaj nga Seksioni për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve i DVP Berat, në bashkëpunim me Prokurorinë e Beratit, u finalizua operacioni “Multiple”, në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale të DPPSh-së.

Gjatë operacionit, u arrestua shtetasja S. K., 19 vjeçe, banues në Berat, ndërsa u proceduan në gjendje të lirë shtetasja A. A., 19 vjeçe dhe motra e saj, 15 vjeçe. Hetimet kanë treguar se S. K. shfrytëzonte dy shtetaset e tjera për prostitucion.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprime të mëtejshme.