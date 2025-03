Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 7 mars 2025

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e sotme astrologjike, e premte 7 Mars 2025 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Qielli është plot energji dhe impulsivitet, ndaj shfrytëzoje këtë të premte për të bërë atë që dëshiron. Ti je i bindur për një dashuri, pasi Venusi vazhdon të qëndrojë në shenjën tënde. Megjithatë, ndikimi kundërshtues i Marsit mund të ndihet nëse ke të bësh me një person që nuk është i sinqertë ose që nuk përputhet me pritshmëritë dhe nevojat e tua. Tregohu i kujdesshëm në raportet me Gaforren dhe Peshoren. Gjithsesi, nëse diçka nuk shkon mes të shtunës, 8 mars, dhe të dielës, 9 mars, nuk do të mund të injorohet më. Lajmi i mirë është se në këtë periudhë të vitit, marrëveshjet dhe negociatat janë të mundshme, por shmang kokëfortësinë e tepërt që mund t’i prishë ato. Projektet profesionale duhet të analizohen me kujdes; prano një kompromis nëse është e nevojshme. Me këtë qiell kaq të favorshëm, mund të ndryshosh bashkëpunëtorë, partnerë ose njerëz që punojnë për ty.

Demi

Tensionet dhe dyshimet e mëdha të fillimit të shkurtit do të zëvendësohen së shpejti nga siguri dhe qartësi. Ia vlen të vazhdosh një angazhim ose një projekt që e ke për zemër; nëse dikush përpiqet të të largojë ose të të mbyllë dyert, nuk do t’ia dalë! Gjithashtu, fundjava do të jetë jashtëzakonisht interesante për jetën sentimentale. Nëse të pëlqen dikush, vazhdo përpara pa u stepur. Do të marrësh mbështetje nga ambienti përreth dhe do të kesh mundësi konkrete deri në verë. Madje, mund të provosh një sipërmarrje të guximshme. Ky është një moment revolucionar për ty, dhe disa mund të mendojnë të ndryshojnë vendbanim ose të transformojnë rrënjësisht jetën e tyre dhe zakonet e përditshme.

Binjakët

Me Hënën në shenjën tënde, kjo ditë mund të të sjellë energji dhe forcë. Aftësia jote më e madhe është komunikimi, ndaj është koha ta vësh në praktikë. Qasja jote shpesh shumë e vendosur i detyron njerëzit rreth teje të të japin një përgjigje përfundimtare. Kjo është një periudhë e mbushur me sinjale të forta; yjet të japin guxim për njohje të reja në dashuri. Një marrëveshje e rëndësishme do të përmbyllet në favorin tënd. Gjithashtu, një emocion i papritur mund të dominojë këtë moment të jetës tënde. Duhet të qëndrosh optimist dhe të shikosh përpara me largpamësi. Rrethoje veten me gjëra të bukura, pasi ke nevojë për më shumë qetësi të brendshme.

Gaforrja

Dashuria është pika kyçe për ty. Në marrëdhëniet më të ndërlikuara, njëri prej partnerëve nuk ka guximin të japë veten plotësisht. Nëse në të kaluarën janë thënë gënjeshtra, tani është e natyrshme që të kërkohet e vërteta. Ata që duhen vërtet duhet të gjejnë mënyra për të kaluar momente romantike së bashku. Fundjava e ardhshme, kur Hëna do të kalojë në shenjën tënde, do të ndihmojë në rikthimin e intimitetit me njerëzit e dashur. Megjithatë, në planin sentimental nuk ka zhvillime madhore, madje mund të ketë ndonjë debat që duhet lënë pas. Ndërsa për sa i përket punës, ka ende kohë për të realizuar projekte që do të konkretizohen në verë. Ndryshime dhe konfirmime të rëndësishme priten nga mesi i qershorit.

Luani

Mërkuri dhe Venusi flasin për dashurinë. Marrëdhëniet që lindin në këtë periudhë janë interesante, por nuk është e nevojshme të arrijnë menjëherë në martesë apo bashkëjetesë… më e rëndësishmja është të ndihesh mirë. Muaji mars sjell mundësi të reja, veçanërisht pas datës 20, ndaj është koha të mendosh seriozisht për një ndryshim të rëndësishëm në punë. Nuk ka kohë për të humbur nëse duhen sqaruar disa marrëdhënie profesionale. Ditët kalojnë shpejt dhe duhet të mbërrish në verë me ide të qarta dhe një sukses në dorë. Koha për një nisje të re!

Virgjëresha

Gradualisht po rikuperon, siç e kam përmendur edhe më parë, ndikimi kundërshtues i Mërkurit ka përfunduar. Për këtë arsye, dita-ditës do të rifitosh qetësinë e brendshme. Gjithashtu, ka pasur ndryshime në aspektin profesional. Ata që kanë një aktivitet të pavarur janë duke rishikuar strategjitë e tyre dhe tani po i japin vetes mundësinë për të eksperimentuar me gjëra të reja. Nga ana fizike, fundi i shkurtit ka qenë i lodhshëm; disa kanë kaluar një problem personal ose kanë ndihmuar një të afërm. Prandaj, është mirë të lësh kohën të bëjë punën e vet, duke shmangur ekzagjerimet dhe iluzionet. Dikush ka tentuar të të hedhë faje të padrejta ose të përfshijë në polemika të kota, por ti ke bërë mirë që i ke refuzuar! Është e këshillueshme të kontrollosh financat dhe llogaritë bankare, pasi Jupiteri kundër të paralajmëron të mos biesh pre e marrëveshjeve të dyshimta.

Peshorja

Shumë njerëz duan të ndryshojnë dhe të rikthehen në lojë, dhe ky është një qëndrim i zgjuar dhe tepër pozitiv për të ardhmen. E shtuna dhe e diela do të jenë ditë të mbushura me energji të fortë. Për ata që janë në një lidhje të bukur, tani është koha për të investuar më shumë në të. Me Marsin në një pozicion të favorshëm, ndjenjat e vendosmëria rriten. Po tregon një guxim të jashtëzakonshëm dhe nuk je më i gatshëm të bësh lëshime vetëm për të ruajtur paqen. Ky është momenti për të thënë një “jo” të prerë kur diçka nuk të përshtatet. Epoka e sakrificave të panevojshme ka marrë fund! Çfarë nuk shkon në këtë periudhë do të mbyllet përgjithmonë.

Akrepi

Historitë që janë thyer ose që kanë kaluar nëpër një krizë javët e fundit mund të rikuperohen vetëm nëse ia vlejnë. Aktualisht, Akrepi po përpiqet të heqë disa peshë nga shpatullat dhe nuk dëshiron më të diskutojë për çështje të dashurisë që nuk kanë zgjidhje. Shumë prej jush po kërkojnë të rigjejnë një ekuilibër të brendshëm dhe ide të reja për të ecur përpara. Në aspektin profesional, Marsi të shtyn drejt përparimit maksimal, veçanërisht për ata që kanë një biznes të tyre. Kjo është një periudhë e mirë për të kërkuar kontakte dhe aleanca të reja. Fundjava do të sjellë një rigjallërim të ndjenjave dhe një mundësi për të rizbuluar emocionet e vërteta.

Shigjetari

Yjet janë ende paksa të turbullta për ty, gjë që nuk është aspak në natyrën tënde optimiste dhe aventuriere. Megjithatë, që nga mesi i shkurtit diçka nuk po shkon siç duhet. Nga ana fizike, duhet të kujdesesh më shumë për veten, por ka një lajm të mirë: Mërkuri ka filluar një tranzit të rëndësishëm që ndihmon në çështjet financiare dhe të biznesit. Megjithatë, marrëdhëniet kontraktuale dhe ligjore janë ende të ndikuara nga kundërshtimi i Jupiterit, duke e bërë këtë një periudhë të paqartë për vendime të mëdha. Disa prej jush mund të ndihen sikur janë në një fazë tranzicioni dhe kanë nevojë për më shumë kohë për të reflektuar. Në aspektin sentimental, ky është një moment për të zbuluar kush vërtet të do dhe të mbështet. Janë pikërisht këto periudha sfiduese që na tregojnë se kush janë njerëzit që kanë vërtet rëndësi për ne.

Bricjapi

Ka disa tensione të lehta me familjarët dhe disa çështje personale apo financiare që duhen zgjidhur sa më shpejt. Edhe puna është bërë më e ndërlikuar, por nuk është faji yt… Shpesh gjendesh në mes të konflikteve dhe përpiqesh të ruash ekuilibrin, duke përdorur mençurinë, ndërsa të tjerët veprojnë me instinkt dhe imponim. Disa situata janë bërë të padurueshme, dhe kjo është arsyeja pse vazhdoj të mendoj se nga qershori do të marrësh një vendim të madh. Por le të ecim me radhë… Përqendrohu te një projekt i ri dhe mos i kushto shumë rëndësi thashethemeve. Në dashuri, lidhjet afatgjata duhen mbrojtur nga monotonia, ndërsa ato të rastësishme nga ndjenjat e kalueshme. Në përgjithësi, të panjohurat nuk të trembin, por tani duket sikur je në pritje të diçkaje që ende nuk ka ardhur.

Ujori

Marrëdhëniet me të tjerët po bëhen më komplekse, veçanërisht nëse lejon krenarinë të flasë më shumë se arsyeja. Prano një kompromis nëse kjo do të të ndihmojë të ndihesh më mirë; ka njerëz që presin shumë nga ty! E kuptoj që idealet e tua janë të forta dhe nuk të trembin aspak ëndrrat e mëdha, por duhet të jesh më realist. Jupiteri është në favorin tënd deri në mesin e qershorit – ky është kufiri maksimal për të pranuar marrëveshje apo për të zhvilluar një situatë që të intereson. Marrëdhëniet ndërpersonale janë më të rëndësishmet në këtë moment. Në dashuri duhet të triumfojë pasioni, me emocione të papritura që mund të lindin ose të rilindin në mënyrë të shpejtë. Për më tepër, sot Hëna është në favorin tënd. Nëse mendon se ke bërë një gabim, është momenti të rikthehesh dhe të përpiqesh ta rregullosh. Yjet të japin mundësinë të tregosh vlerën tënde të vërtetë!

Peshqit

Yjet sjellin një rikuperim të mirë, i cili është thelbësor për të bërë plane për pjesën e dytë të vitit. Sigurisht, gjithçka varet nga ku ndodhesh tani. Ata që tashmë kanë marrë një konfirmim të rëndësishëm, mund të mbështeten te mundësi të reja dhe marrëdhëniet me autoritetet ose njerëzit me ndikim do të jenë më të lehta për t’u menaxhuar. Nëse ke kontrata që skadojnë, do të ketë zhvillime pas fundit të majit dhe fillimit të qershorit. Jupiteri ende në kundërshti mund të shkaktojë disa vonesa të vogla, por nuk do të zgjasin shumë. Mund të ndjesh njëfarë hezitimi për të firmosur një marrëveshje ose për të pranuar një projekt të ri, por është më mirë të marrësh kohën tënde dhe të mos nxitohesh – ti e di mirë që veprimet e nxituara mund të të bëjnë të pendohesh më vonë. Për beqarët, një dashuri e dëshiruar prej kohësh nuk do të mbetet më vetëm një ëndërr. Edhe martesat dhe bashkëjetesat do të jenë të favorizuara nga qershori e tutje. Në aspektin profesional, nuk do ta kesh të vështirë të forcosh pozicionin tënd. Për ata që janë më të mëdhenj në moshë ose në pension, ka angazhime të reja interesante. Për çështjet ligjore, tre muajt e ardhshëm do të jenë vendimtarë. Në krahasim me të kaluarën, ke fituar një forcë që më parë nuk e kishe, dhe tani mund ta përdorësh në avantazhin tënd – sidomos ndaj atyre që nuk mund të bëjnë pa ty! /noa.al