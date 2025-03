EMRI/ 17 kg kokainë nga Amerika Latine, i riu nga Konispoli kapet pranë aeroportit të Athinës

Një 28-vjeçar nga Konispoli ka rënë në prangat e policisë greke, pas një operacioni që coi në goditjen e një rasti të trafikut ndërkombëtar të kokainës.

Policia greke identifikoi fillimisht 30-vjeçarin Iosif Samha, me precedentë penalë për vepra të ngjashme, i cili vinte me avion nga një vend i huaj. Në 2 valixhet e tij, brenda aeroportit “Eleftheros Venizelos”, policia sekuestroi 16 pako me 17.3 kg kokainë.

30-vjeçari ka kryer transportin për llogari të një shtetasi shqiptar, të identifikuar me inicialet A. S, i cili është shpallur në kërkim.

Me urdhër të këtij të fundit, lënda narkotike do i dorëzohej shtetasit Pajtim Kaleshi, 28 vjeç, banues në Konispol. Policia e ka pikasur Kaleshin jashtë aeroportit dhe e ka vënë në pranga.

Gjatë operacionit janë sekuestruar lënda narkotike, automjeti i Pajtim Kaleshit, 3 celularë dhe 590 euro.

Mësohet se droga është marrë në Brazil. Shtetasi grek Iosif Samha ka shkuar disa dite më pare në Brazil ku ka marrë lëndën narkotike dhe ka udhëtuar nga Brazili në Athinë, duke pasur tranzit Katarin. Shtetasi Pajtim Kaleshi do kryente shitjen e drogës në Athinë.