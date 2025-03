‘Rama po u merr ujin si një kuçedër’! Berisha mbështet protestën e banorëve të Tragjasit në Vlorë

TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka folur këtë të enjte mbi protestën që u mbajt pak ditë më parë nga banorët e Tragjasit për të kundërshtuar ndërtimin e ujësjellësit.

Gjatë fjalës së tij në një deklaratë për shtyp Berisha u shpreh se PD mbështet protestën. Lideri demokrat theksoi se qeveria po u merr ujin banorëve dhe po u shterron burimet, ndërsa shton se përplasja e banorëve me policinë është e tepërt.

Berisha thotë se qeveria po e bën këtë projekt pa ndjek asnjë lloj parimi apo rregulli.

Pjesë nga fjala e Berishës

PD është plotësisht në mbështetje të protestës së Tragjasit. PD ka qeverisur, PD nuk ka rrëmbyer prona komunitare me forcë asnjëherë. PD në të gjitha rastet ka zbatuar ligjet e vendit dhe konventat ndërkombëtare që e detyrojnë qeverinë të ulet me banorët, e detyrojnë qeverinë të marrë parasysh të gjithë shqetësimet dhe kërkesat e tyre. Në çdo rast, dhe kanë qenë shumë të rralla, absolutisht qeveria është ulur dhe i ka zgjidhur siç kërkon konventa dhe rregulli ndërkombëtar dhe kombëtar, gjer edhe në forma konkrete shpërblimi dhe dëmshpërblimi. Pra, ai që ua merr me forcë ujin, ai merr rol kuçedre, ua shterron burimet. Nuk mund të bëhet, ata me atë burim uji janë aty dhe kanë ndërtuar jetën në breza. Ndaj dhe të ulen. Nuk jam unë që të mos ndërtohen ujësjellësa, por nuk mund të pranoj kurrë dajakun kundër banorëve për t’u marrë burimin e ujit. Jam i prerë në këtë mes. Këtë e bën Edi Rama që nuk ndjek asnjë lloj parimi, rregulli.