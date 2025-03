FIFA revolucionarizon finalen e Botërorit 2026. Gati ‘halftime show’ në stilin e Super Bowl, të përfshirë ‘Coldplay’

Chris Martin, këngëtari i ‘Coldplay’, po bashkëpunon me FIFA-n për të organizuar spektaklin e parë të ndërprerjes së finales së Kupës së Botës, një event i frymëzuar nga ‘Super Bowl Halftime Show’. Finalja e Botërorit 2026, që do të zhvillohet në ‘MetLife Stadium’ të New Jersey, i njohur si ‘New York New Jersey Stadium’ për këtë kompeticion, është planifikuar më 19 korrik 2026.

Përveç kësaj, FIFA po përgatit edhe një ‘pushtim’ të ‘Times Square’ për fundjavën e fundit të kompeticionit, ide kjo e presidentit Gianni Infantino. "Mund të konfirmoj se finalja e Kupës së Botës 2026 do të ketë ‘halftime show’-n e parë në histori, në bashkëpunim me ‘Global Citizen’. Ky do të jetë një moment historik për FIFA-n, spektakël i denjë për eventin më të madh sportiv në botë", – shkroi Infantino në Instagram pas një konference në Dallas.

Ai nuk e konfirmoi nëse ‘Coldplay’ do të performojnë, por sqaroi se Chris Martin dhe Phil Harvey (menaxheri i grupit) do të ndihmojnë në përzgjedhjen e artistëve të tjerë që do të marrin pjesë, si në shfaqjen e ndërprerjes (pushimit mes dy pjesëve të lojës), ashtu edhe në eventin e ‘Times Square’.

Ende nuk është e qartë nëse kjo do të zgjasë periudhën e zakonshme të pushimit prej 15 minutash në finale apo më shumë se kaq.