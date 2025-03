Flick ‘përulet’ para shpëtimtarit Szczęsny: Asgjë nuk ka mbaruar, kualifikimi vendoset në kthim

Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, shprehu krenarinë për ekipin e tij pas fitores 1-0 ndaj Benfikës, në ndeshjen e parë të 1/8-ave të Ligës së Kampionëve. Pavarësisht se të tijtë luajtën me 10 lojtarë për pjesën më të madhe të ndeshjes, pas ndëshkimit me karton të kuq të mbrojtësit Pau Cubarsí në minutën e 22-të, Barça arriti ta mbante portën të paprekur dhe shënoi golin vendimtar në pjesën e dytë me anë të Raphinha.

Flick vlerësoi përpjekjen kolektive të skuadrës katalanase dhe veçoi performancën e portierit Wojciech Szczęsny, i cili ishte vendimtar në ndalimin e sulmeve të Benfica. Szczęsny, i rikthyer nga “pensionimi” pas dëmtimit të Marc-André ter Stegen, tregoi besim në rritje dhe kontribut thelbësor në mbrojtjen e portës.

Flick gjithashtu mori vendime taktike kyçe gjatë ndeshjes, duke zëvendësuar Lamine Yamal për të ruajtur ekuilibrin e skuadrës pas ndëshkimit me karton të kuq të Cubarsi, çka u pa si demonstrim i personalitetit dhe aftësive të tij drejtuese.

Trajneri gjerman u shpreh pas fitores 1-0: “Jam krenar për ekipin. Kemi një portier shumë të mirë, ishte fantastik sonte. Ne mbrojtëm së bashku dhe kjo ishte e rëndësishme. Na duhej të ndryshonim një lojtar pas kartonit të kuq të Cubarsit. Na u desh ta hiqnim Olmon, por jo për shkak të performancës së tij. Kjo ndodhi për shkak të kontekstit të ndeshjes. Ishte një vendim taktik.

Pedri është në një nivel të jashtëzakonshëm. Jam shumë i lumtur që e kam në ekipin tim. Pasi u reduktuam në 10 lojtarë, nuk ishte e lehtë, por bëmë shumë mirë. Duhet të luajmë edhe ndeshjen e kthimit për t’u kualifikuar, asgjë nuk ka mbaruar. Benfica është një ekip i mirë, ndaj duhet të kemi kujdes.

E përsëris, kualifikimi nuk është vendosur ende, natyrisht. Ne e dimë si është futbolli, e njohim mirë kundërshtarin që kemi përballë…, por shpresojmë të kualifikohemi”.