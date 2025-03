Aksident në aksin Gjirokastër-Kakavijë, mjeti përplaset me motorin, drejtuesi i motomjetit në spital

Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në afërsi të fshatit Goranxi në aksin rrugor Gjirokastër-Kakavijë.

Njoftimi i Policisë Dropull/Informacion paraprak

Rreth orës 20:35, në aksin rrugor "Gjirokastër-Kakavijë", në afërsi të fshatit Goranxi, automjeti me drejtues shtetasin A. K., 49 vjeç, banues në Gjirokastër, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin A. V., 63 vjeç, banues në fshatin Bulo, Libohovë.

Si pasojë është dëmtuar shtetasi A. V., i cili ndodhet në Spitalin Rajonal Gjirokastër, në kujdesin e mjekëve.

Drejtuesi i automjetit, u shoqërua në komisariat, për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet e mëtejshme për aksidentin.