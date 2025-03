Horoskopi ditor nga Susan Miller për të Enjten, 6 Mars 2025

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e enjte 6 Mars 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Ka gjasa që kohët e fundit të jesh ndjerë shumë introspektiv. Mund të jesh duke rikujtuar kujtime të vjetra që të kanë munduar për vite me radhë, por këtë të enjte 6 ke një mundësi të madhe për të bërë përparim në shërimin e plagëve të së kaluarës. Ky proces shërimi mund të ndikojë edhe në një situatë aktuale familjare ose në marrëdhënien tënde me një prind. Duke qenë se Marsi është i përfshirë në këtë dinamikë, atmosfera e përgjithshme mund të jetë e zhurmshme, por një zgjidhje është në horizont. Megjithatë, mund të të duhet të presësh edhe disa javë që ajo të realizohet plotësisht.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Mund të jesh duke dalë në botë si një version i ri dhe i përmirësuar i vetes. Nëse takon njerëz që nuk të kanë parë për një kohë të gjatë, ata mund të habiten nga ndryshimet që ke pësuar. Meqenëse planeti Uran është në shenjën e Demit prej disa vitesh, padyshim që ke kaluar një transformim. Tani ndihesh më aventurier dhe më i pavarur, duke treguar se edhe nevojat e tua personale në marrëdhëniet me të tjerët kanë ndryshuar ndjeshëm.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Planet e tua për jetën mund të kërkojnë një introspeksion të thellë dhe ndoshta edhe një perspektivë të re. Duket se diçka po shpërbëhet tani—ndoshta një rrugëtim karriere—vetëm për t’i hapur rrugën një mundësie të re që është më e kënaqshme për ty. Kjo mund të vijë me një titull krejt të ri dhe më shumë përgjegjësi—dhe duket se je gati të marrësh përsipër këtë sfidë. Nga ana tjetër, mund të jesh duke konsideruar edhe pensionimin. Besoji instinkteve të tua; kur të vijë koha e duhur, do ta dish çfarë duhet të bësh.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Shenja e Gaforres përfaqësohet nga gaforrja, e cila ka një guaskë të fortë për vetëmbrojtje. Por brenda saj, është e butë dhe e ndjeshme. Planeti Pluton tani do të ndihmojë që kjo anë e brishtë e personalitetit tënd të dalë në sipërfaqe. Do të jesh selektiv në zgjedhjen e njerëzve me të cilët ndan këtë ndjeshmëri, por kur ta bësh, do të kuptosh se të qenit i hapur dhe i sinqertë është një lehtësim i madh. Kjo mund të jetë një mundësi e mrekullueshme për të kuptuar më shumë rreth nevojave të tua për intimitet dhe lidhje emocionale.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Një partner mund të jetë duke kaluar ndryshime të mëdha që ndikojnë në kontributin e tij financiar në marrëdhënien tuaj. Nëse ke një bashkëshort ose të dashur, ky person mund të jetë duke menduar për pension ose për të reduktuar orët e punës. Partnerët e biznesit mund të vendosin të largohen nga disa prej përgjegjësive të tyre, duke kontribuar më pak, ose kompania jote mund të ndryshojë strukturën e përfitimeve dhe komisioneve. Megjithatë, duket se do të arrish ta kompensosh çdo humbje pa shumë vështirësi.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Tani ke mundësinë të bësh një hap të madh dhe të synosh lart në karrierën tënde. Jupiteri ndodhet ende në këtë sektor të hartës tënde astrologjike dhe të sjell bekime të shumta, edhe pse mund të mos vijnë menjëherë në duart e tua. Çelësi është të kuptosh se i meriton këto mundësi dhe pastaj të tregosh iniciativë duke kërkuar atë që dëshiron. Ti je një nga punëtorët më të palodhur të zodiakut, ndaj çdo promovim apo ngritje në detyrë është mëse e merituar. Le të dinë personat me influencë se je i/e interesuar për mundësi të reja zhvillimi.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Përgatitu për ndryshime të mëdha që po afrohen. Një nga transformimet që po sjellin planetët e jashtëm mund të përfshijë një partneritet të rëndësishëm. Megjithatë, planeti yt sundues, Venusi, është aktualisht në një fazë introspektive në sektorin e marrëdhënieve të tua, duke të kërkuar të reflektosh mbi atë që dëshiron vërtet nga lidhjet e tua. Nëse marrëdhëniet e tua nuk po përmbushin pritshmëritë e tua, tani është momenti për të hapur kanalet e komunikimit dhe për të sjellë ndryshime. Gjithçka fillon me një bisedë të sinqertë.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Mund të jetë sfiduese të marrësh atë që të nevojitet nga një person i veçantë në jetën tënde, por kjo ndodh sepse edhe nevojat e tua janë duke ndryshuar. Marrja e kohës për të analizuar këto ndryshime tek vetja dhe pastaj hapja e një bisede të sinqertë do të jetë shumë e dobishme. Jo vetëm që dëshirat e tua po ndryshojnë, por edhe mënyra e shprehjes së një partneri mund të jetë duke evoluar. Në vend që të shqetësohesh për ruajtjen e status quo-së, shikoje këtë si një aventurë dhe si një mundësi për të mësuar më shumë rreth njëri-tjetrit.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Çështjet familjare dhe dinamika e shtëpisë mund të kërkojnë vëmendjen tënde sot. Mund të jetë momenti për të marrë një rol më të madh në kujdesin për një të afërm, si prindërit ose fëmijët, ose për t’u angazhuar në blerjen e një shtëpie. Nëse ke mundësinë të blesh një vendbanim, ka shumë mundësi që do të qëndrosh aty për shumë vite. Familja që kujdesesh do të mbështetet shumë tek ty, prandaj sigurohu që të gjesh kohë edhe për veten për t’u çlodhur. Megjithatë, duket se je i/e gatshëm për këtë ndryshim, ndaj nuk ka arsye për t’u shqetësuar.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Menaxhimi i financave është prioriteti yt kryesor tani që Plutoni ndodhet në sektorin e të ardhurave të tua. Çdo gjë që ka vlerë për ty është e lidhur me këtë fushë të hartës tënde astrologjike. Do të ishte e mençur jo vetëm të analizosh financat e tua, por edhe të kuptosh arsyet pse shpenzon paratë për disa gjëra specifike. Pasi të bësh këtë vetë-reflektim, ka shumë mundësi të ndihesh më i/e lidhur me vendimet e tua financiare. Kjo mund të duket si një ndryshim i vogël, por në fakt mund të ndikojë ndjeshëm në jetën tënde për mirë.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Ndryshimet personale janë në qendër të vëmendjes për ty tani dhe mund të ndikojnë në të ardhurat e tua. Mund të vendosësh që është koha të punosh për një kompani që të garanton siguri financiare, edhe nëse kjo do të thotë një ulje të përkohshme në pagë. Ose ndoshta po mendon të vësh përparësi mirëqenien tënde dhe të ndalosh orët e gjata dhe të lodhshme të punës. Në këtë proces, mund të vendosësh të rishikosh dhe të përmirësosh zakonet e tua të shpenzimeve. Kjo disiplinë do të të ndihmojë shumë në të ardhmen.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Mos hiq dorë nga ëndrrat e tua për të gjetur shtëpinë perfekte, sepse planeti më fatlum i sistemit diellor, Jupiteri, është ende duke punuar në favorin tënd. Nëse ke nevojë për një hapësirë më të madhe, konsultohu me një profesionist dhe ndaj me të listën tënde të dëshirave. Ata mund të të ndihmojnë të gjesh shtëpinë që ke kërkuar prej kohësh. Një ambient i gjerë, me hapësirë të bollshme për familjen dhe miqtë, mund të bëhet realitet për ty shumë shpejt. /noa.al