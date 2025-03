‘Shkela veten për ty! Kush je ti o i pacipë!?’ Agravon debati mes Eglit dhe Gjestit, këngëtari: Ik, largohu!

Ka agravuar debati mes Eglit dhe Gjestit, ku kanë mbizotëruar tonet e larta të zërit.

Egli i thotë Gjestit se ka luajtur për atë dhe se ka shkelur veten e saj, ndërsa Gjesti i përgjigjet duke thënë se s’ka dashuri për atë.

Pjesë nga debati:

Egli: Luajta për ty, shkela veten. Mua ma bënë këtë? Edhe sot e shkela veten.

Gjesti: Leje dashurinë se skam! Skam! Skam o vëlla! Ndalu moj, ndalu!

Egli: Do me lujt me mu? Do me lujt me mu?

Gjesti: Kurrë në jetë. Kurrë në jetë s’më ka penguar nishani. Betohu që se kam dit që ke pas nishane.

Egli: Do ta gjesh keq e më keq. Unë të vazhdoj të mboj në ‘prime’. Po ti kush je o pacipë? Kush je ti o lojtar? Mua më bën këtë? Me Danjën kam hequr mikrofonin

Gjesti: S’ka nevojë…