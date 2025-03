U kap në shtëpi bari, 4-vjeçarja shpëton babain shqiptar nga ekstradimi

ANGLI, 5 mars 2025 – Një shqiptar i dënuar me tre vjet burg për drejtimin e një shtëpie bari është shpëtuar nga dëbimi në Shqipëri, pasi gjykata vendosi që vajza e tij 4-vjeçare do të mbetej pa një "model babai" në jetën e saj. Sipas raportimeve të Dailymail, Xhoni Leka, i cili ka hyrë për herë të parë në Britani në vitin 2013, kishte refuzuar disa herë qëndrimin dhe ishte akuzuar për posedim dhe furnizim me drogë të klasit B.

Pas arrestimit të tij në vitin 2019, së bashku me bashkëpunëtorin e tij, Gjergji Braculla, për menaxhimin e një fabrike kanabisi në Cumbria, Leka u dënua me tre vjet e katër muaj burg. Pas përfundimit të dënimit, ai mori një urdhër dëbimi nga Ministria e Brendshme e Britanisë për t’u kthyer në Shqipëri. Megjithatë, Leka apeloi vendimin, duke argumentuar se dëbimi i tij do të shkelte të drejtat e tij për një jetë familjare, sipas Nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Gjykata e Imigracionit anuloi urdhrin e dëbimit, duke argumentuar se ky vendim do të kishte pasoja të rënda për vajzën e tij. Gjyqtarët Fiona Lindsley dhe Mark Symes theksuan se Leka ka një rol kyç në jetën e vajzës, duke siguruar sigurinë financiare dhe emocionale për të. Ata vlerësuan se dëbimi do të shkaktonte "dëm serioz" për vajzën, pasi ajo do të duhej të jetonte me babanë në Shqipëri, duke humbur mundësinë për të jetuar në vendin e saj të lindjes, Angli.

Përveç kësaj, gjykata vlerësoi që gruaja e Lekës, me nënshtetësi çeke, do të kishte vështirësi të jetonte në Shqipëri, pasi nuk flet shqip dhe nuk ka mbështetje familjare atje. Ndërkohë, Home Office argumentoi se nuk kishte prova të mjaftueshme që të vërtetonin se vajza e Lekës do të vuante nëse ai do të deportohej, duke theksuar gjithashtu se gruaja e Lekës kishte mbështetje nga miqtë dhe mund të përfitonte nga autoritetet lokale në rast se do të bëhej prind i vetëm.

Megjithatë, Gjykata e Imigracionit dhe Azilit vendosi se dëbimi i Lekës do të shkelte të drejtat e tij sipas Nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ky vendim është kritikuar nga konservatorët, të cilët e kanë quajtur "absurd" dhe kanë bërë thirrje për largimin e Britanisë nga Konventa.