‘O b’uçe!’ Kërkonte ‘hakmarrje’ për burgun, arrestohet babai që kërcënoi me jetë fëmijët në Durrës: Kam për ta gri mishin!

Policia e Durrësit ka reaguar në lidhje me ngjarjen e transmetuar ditën e djeshme në emisionin “Stop”, ku një 51-vjeçar nga Durrësi përndiqte dhe kanoste për hakmarrje fëmijët e tij, pas lirimit ku ishte burgosur për shkak të abuzimit seksual ndaj së bijës.

Ai është arrestuar nga uniformat blu, ku bëhet fjalë për shtetasin Skënder Kurti, i cili akuzohet për veprën penale “Dhuna në familje”.

Çfarë ka ndodhur me familjen Kurti?

Familja prej 4 anëtaresh nga Shkafana e Durrësit jeton mes Shqipërisë dhe Italisë dhe po përballej me situata makabre.

Vajza e kësaj familjeje denoncoi të atin Skënder Kurti për abuzim seksual me të, ndërsa jetonin të dy në Itali, në pritje për ardhjen e nënës dhe vëllait.

Kur ishte 14-15 vjeç, vajza iu drejtua organeve kompetente dhe për të u kujdes shërbimi social në Itali, ndërsa babai vuajti 7 vjet burgim.

Mamaja dhe vëllai i vogël e marrin vesh ngjarjen pas disa javësh nga një komshi në Itali pasi motra nuk po përgjigjej në telefon.

Djali i familjes, Xhemal Kurti, tani 19 vjeç deklaroi se e kishte parë të atin vetëm 3 herë, ku edhe në ato raste, Skënderi ishte i dhunshëm.

Pas dënimit, Skënderi u deportua në Shqipëri, ku filloi përndjekjen dhe dhunën ndaj familjarëve.

“Edhe ditën e takimit mos kujto, deri në vdekje, është hera e fundit…. Jo më blloko, po bë ça të duash se do të bllokoj unë ty! Është hera e fundit, që po të them: unë, kur të takoj ty siç më ke godit unë do të godas. Në çdo lloj momenti të jetës time, vdekjen unë e du po jo vetëm, vetëm me ty! Këtë e di fort mirë, t’u plas si dinamit në bark, aq fort të du se prapë nuk e ndërro rrugën! Plaç ti megjithë ta, megjithë vëllain tat, megjithë nënën tate! Ditën që do vish afër meje do shofësh do ta tregoj unë, kush jam se do ta shkul zemrën, siç ma shkule! E poshtër! O mashtruese! Femër e qelbët, që ke filluar tu i fut gishtat në p*dh që 12 vjeçe..! Mendoje moj shk**dhatë*, moj b*çe, mendoje moj qelbësirë, se kam për ta gri mishin..!”, i ka shkruar ai mesazh vajzës së tij.

Në vitin 2024 djali i Skënderit, Xhemal Kurti shkon te gjyshja nga babai, ku sulmohet nga i ati dhe detyrohet t’i gjuajë me një tullë për t’u mbrojtur.

Për këtë arsye, i riu u la në qeli për 3 muaj dhe gjykata e dënoi me 1.5 vjet burg.

I endur një vit në Shqipëri mes katër rrugëve i riu thotë se me ndihmën e një shoku nisi punë, por i ati vazhdon ta përndjekë edhe atje.

Përndjekjen e Skënder Kurtit ndaj të birit e konfirmoi dhe vetë pronari i biznesit ku punon Xhemali.

Ai tregoi se ndodheshin në një situatë të vështirë, ku Skënder Kurti nuk po i linte të qetë.

Skënder Kurti shprehu hapur hakmarrjen, përndjekjen dhe inskenimin që i ka bërë djalit të tij, vetëm për t’u hakmarrë për denoncimin që i bëri vajza e tij në vitin 2015 në Itali për ngacmim seksual.