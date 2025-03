Neymar te Barcelona, ribashkimi i vështirë. Nga forma sportive te paga e lartë dhe Flick kundra

Dëshira e Neymarit për t’u rikthyer te Barcelona është rikthyer me forcë në ambientin blaugrana. Sipas informacioneve të zbuluara nga “Cadena SER”, ylli brazilian ëndërron të rikthehet në Europë dhe Barça është destinacioni i tij i preferuar. Megjithatë, klubi katalanas dhe trajneri Hansi Flick nuk janë të të njëjtit mendim.

Pozicioni i Neymar – Qëllimi i O’Ney është i qartë: pas një periudhe të vështirë në Arabinë Saudite, ai dëshiron të rikthehet në formë, të fitojë sërish vëmendje dhe të jetë në gjendjen më të mirë fizike për Kupën e Botës 2026, ku synon të mbajë fanellën me numrin 10 të Brazilit. Në huazim te Santosi (kontratë 6-mujore), ai po fillon të ndiejë ritmin e duhur dhe gjatë verës do të jetë i lirë të negociojë me çdo klub si lojtar i lirë.

Përgjigja e Barcelonës – Pavarësisht mundësisë për ta parë Neymar sërish me fanellën e Barçës, madje edhe me një pagë më të ulët, klubi katalanas nuk e ka prioritet rikthimin e fantazistit 33-vjeçar. Sipas “SPORT”, ai duhet të shënojë të paktën 15 gola përpara se të konsiderohet dinjitoz për t’u transferuar te Barcelona. Mesazhi është kuptuar qartë nga lojtari dhe nga menaxheri i tij, Pini Zahavi, i cili ka një marrëdhënie të njohur me presidentin Joan Laporta.

Hezitimi i Flick – Sipas mediave katalanase, trajneri Hansi Flick nuk është dakord me këtë operacion për shkak të moshës dhe gjendjes fizike së dyshimtë të Neymar. Për më tepër, problemet financiare të Barcelonës dhe rregullat e “fair play financiar” e bëjnë këtë një çështje të komplikuar. Megjithatë, dera nuk është plotësisht e mbyllur. Nëse klubi arrin të realizojë operacionet më prioritare dhe Neymar pranon një pagë të reduktuar, atëherë mundësia për rikthimin e tij do të rritej.