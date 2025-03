Trump flet për Groenlandën në Kongres: Do ta marrim në një mënyrë ose tjetrën! Banorët e ishullit janë të mirëpritur në SHBA!

Washington, 5 mars 2025 – Presidenti amerikan Donald Trump ka përmendur edhe çështjen e Groenlandës gjatë fjalimit të tij të fundit para Kongresit, një temë që kishte kaluar në hije për shkak të zhvillimeve me Ukrainën dhe Rusinë. Trump tha se Groenlanda ka një rëndësi strategjike për sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe se administrata e tij është duke punuar me të gjitha palët për ta marrë atë.

“Unë gjithashtu kam një mesazh sonte për njerëzit e pabesueshëm të Groenlandës. Ne mbështesim fuqimisht të drejtën tuaj për të përcaktuar të ardhmen tuaj, dhe nëse zgjidhni, ju mirëpresim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,” tha Trump.

Ai shtoi se, pavarësisht sfidave, ai beson se Shtetet e Bashkuara do ta realizojnë këtë qëllim: “Dhe unë mendoj se ne do ta arrijmë atë, në një mënyrë ose në tjetrën. Ne do ta marrim atë. Ne do t’ju mbajmë të sigurt, do t’ju bëjmë të pasur dhe së bashku, ne do ta çojmë Groenlandën në lartësi që nuk e kishit menduar kurrë më parë. Është një popullsi shumë e vogël, por një pjesë shumë e madhe e tokës dhe shumë, shumë e rëndësishme për sigurinë ushtarake,” përfundoi Trump.