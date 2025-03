Trump sfidon Kongresin: Sapo kam filluar! Ajo që po vjen nuk është parë kurrë më parë!

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, mbajti fjalimin e tij të parë në Kongres pas rizgjedhjes, ku theksoi se administrata e tij është në një rrugë të re për të reformuar tregtinë dhe politikën e jashtme amerikane.

Ai foli me tone të fuqishme për emigracionin, tarifat doganore dhe marrëdhëniet me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Trump deklaroi se flamuri amerikan do të valëvitet edhe në… Mars.

“Sapo kam filluar” – ishin fjalët e para të presidentit, duke sinjalizuar se administrata e tij do të vijojë me ndryshime të thella. Ai kritikoi ashpër Demokratët, të cilët e kundërshtuan shpesh gjatë fjalimit, ndërsa mbështetësit e tij brenda Kongresit e përshëndetën me duartrokitje.

Tarifat ndaj Kanadasë dhe Meksikës sjellin tronditje në tregjet financiare

Fjalimi i Trump përkoi me vendimin e tij për të vendosur tarifa të reja doganore prej 25% ndaj Kanadasë dhe Meksikës, si dhe një taksë shtesë prej 10%, duke shkaktuar rënie të madhe në tregjet financiare amerikane.

Indeksi Dow Jones ra me 1.55% në 42,520 pikë, S&P 500 pësoi një rënie prej 1.22% në 5,778 pikë, ndërsa Nasdaq humbi 0.35% duke zbritur në 18,285 pikë.

Trump mbrojti vendimin e tij për tarifat doganore, duke argumentuar se ato nuk janë vetëm për mbrojtjen e vendeve të punës në SHBA, por edhe për ruajtjen e sovranitetit ekonomik amerikan. “Tarifat janë për të bërë Amerikën përsëri të pasur dhe të madhe”, theksoi ai, duke pranuar gjithashtu se masat mund të shkaktojnë “pak tronditje”.

Marrëdhëniet me Ukrainën dhe një marrëveshje e mundshme për mineralet

Gjatë fjalimit, Trump zbuloi se kishte marrë një letër nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, në të cilën Ukraina shprehte gatishmërinë për të nënshkruar një marrëveshje me SHBA për mineralet e saj.

Trump shtoi se kishte zhvilluar “bisedime serioze” me Rusinë dhe kishte marrë “sinjale të forta” se Moska është e gatshme për paqe. Këto deklarata vijnë pas vendimit të tij për të ndaluar ndihmën ushtarake për Ukrainën dhe pas një takimi të tensionuar me Zelensky në Shtëpinë e Bardhë.

Një epokë e re në hapësirë: Flamuri amerikan në Mars

Trump premtoi gjithashtu se SHBA do të vazhdojë eksplorimin e hapësirës, duke deklaruar me bindje se “flamuri amerikan do të valëvitet edhe në Mars.”

Plani për ekonominë dhe shpenzimet qeveritare

Në aspektin ekonomik, presidenti tha se do të përpiqet të balancojë buxhetin federal dhe të zbatojë një valë të re uljesh tatimore.

Ai premtoi eliminimin e taksave mbi bakshishet, përjashtimin nga taksat për orët shtesë të punës dhe lehtësira fiskale për ata që blejnë makina të prodhuara në SHBA.

Goditje kundër emigracionit: "Do t’i dëbojmë shpejt"

Trump theksoi se administrata e tij ka ndërmarrë "goditjen më të madhe kundër emigracionit në historinë e Amerikës." Ai përmendi ligjin Laken Riley, i cili kërkon ndalimin e emigrantëve të paligjshëm të akuzuar për krime të dhunshme dhe vjedhje.

“Kemi filluar t’i dëbojmë dhe po e bëjmë shpejt”, tha ai, duke marrë duartrokitje nga republikanët.

Tregtia globale dhe tarifat doganore

Trump justifikoi tarifat e reja doganore, duke argumentuar se vendet e tjera kanë vendosur tarifa shumë më të larta ndaj SHBA. Ai përmendi Kinën dhe Korenë e Jugut si shembuj, duke pretenduar se këto vende përfitojnë nga Amerika, ndërkohë që SHBA i ndihmon ushtarakisht dhe ekonomikisht.

"Karta e artë" 5 milionë dollarëshe për nënshtetësi amerikane

Një nga njoftimet më të habitshme të Trump ishte krijimi i një "karte të artë" për nënshtetësinë amerikane. Ai tha se për 5 milionë dollarë, njerëzit më të suksesshëm nga e gjithë bota mund të blejnë rrugën e tyre drejt shtetësisë amerikane.

“Kjo është si karta e gjelbër, por më e mirë dhe më e sofistikuar”, tha ai.

Pretendimet për mashtrime në Sigurimet Shoqërore

Trump përsëriti akuzat për "mashtrim të mundshëm" në sistemin e Sigurimeve Shoqërore, duke pretenduar se 3.6 milionë njerëz 100 deri 119 vjeç po marrin përfitime të pajustifikuara.

Megjithatë, zyrtarët e administratës së tij e kanë hedhur poshtë këtë pretendim, duke sqaruar se numrat e përmendur i referohen personave të regjistruar në bazën e të dhënave të qeverisë, por jo domosdoshmërisht marrin përfitime.

"Jemi të gatshëm për luftë"

Në përmbyllje të fjalimit, Trump deklaroi se administrata e tij do të luftojë për interesat e Amerikës çdo ditë.

“Çdo ditë do të qëndrojmë në këmbë dhe do të luftojmë, do të luftojmë, do të luftojmë”, tha ai me një ton të fuqishëm.

Ai u bëri thirrje amerikanëve të përgatiten për një epokë të re të lavdisë ekonomike dhe politike:

"Bashkëkombësit e mi amerikanë, përgatituni për një të ardhme të pabesueshme, sepse epoka e artë e Amerikës sapo ka filluar. Do të jetë si asgjë që keni parë më parë." /noa.al