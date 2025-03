Fantazma blu mbërriti në Hënë. Po tani?

Firma amerikane Firefly arrin uljen e saj të parë në Hënë me anijen kozmike Blue Ghost

Firefly Aerospace, një kompani private hapësinore me bazë në Shtetet e Bashkuara, ka zbarkuar me sukses anijen e saj kozmike Blue Ghost në Hënë për një mision kërkimor dy-javor mes një gare midis një grushti firmash private.

Eventi u zhvillua në orën 3:35 të mëngjesit 2 mars në rajonin Mare Crisium, një pellg i shquar hënor i dukshëm nga Toka.

Firefly bëhet firma e dytë private që arrin një ulje në Hënë me kompaninë që e deklaron veten e para që ka bërë një ulje të butë "plotësisht të suksesshme".

Intuitive Machines me bazë në Hjuston pati një ulje të fortë vitin e kaluar me tokën e saj hënore Odysseus, e cila doli kryesisht e paprekur, por shumë nga instrumentet e saj në bord u dëmtuan.

Misioni Firefly është pjesë e programit Commercial Lunar Payload Services të NASA-s, i cili kërkon të shfrytëzojë industrinë private për të mbështetur kthimin e agjencisë në Hënë.

Blue Ghost mbante 10 ngarkesa shkencore dhe teknologjike, duke përfshirë instrumente të NASA-s të krijuara për të studiuar pluhurin hënor, rrezatimin dhe materialet sipërfaqësore.

Instrumentet kryesore në bord do të matin rrjedhën e brendshme të nxehtësisë së Hënës dhe do të parandalojnë akumulimin e pluhurit hënor në pajisje dhe do të përfshijnë një retroreflektor për eksperimentet me rreze lazer.

Anija kozmike u nis në bordin e një rakete SpaceX Falcon 9 nga Qendra Hapësinore Kennedy në Florida më 15 janar.

Firefly planifikon të vazhdojë me dy misione shtesë Blue Ghost në 2026 dhe 2028. Që të dyja pritet të ofrojnë më shumë ngarkesa shkencore dhe të mbështesin objektivat hënore afatgjata të NASA-s.

Administratorja në detyrë e NASA-s, Janet Petro, tha në ngjarjen e uljes së Firefly të dielën se Hëna mbetet pjesë e qëllimit të SHBA-së për të "dominuar" hapësirën.

Suksesi nënvizon rolin në rritje të kompanive private në eksplorimin e hapësirës pasi NASA dhe agjencitë e tjera mbështeten gjithnjë e më shumë te partnerët tregtarë për të arritur përparime shkencore dhe teknologjike.

Një mori vendesh të tjera po avancojnë gjithashtu përpjekjet e tyre hënore. Kina ka çuar përpara programin e saj robotik Chang’e dhe planet për të vendosur astronautët kinezë në sipërfaqen e Hënës deri në vitin 2030. /noa.al