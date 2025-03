Zelensky i gatshëm për marrëveshje paqeje nën udhëheqjen e Trump: Është koha për t’i dhënë fund luftës!

Zelensky ndjehet i keqardhur për takimin me Trump, shprehet i gatshëm për një marrëveshje paqeje

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka shprehur keqardhje për mënyrën se si shkoi takimi i tij me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, në Shtëpinë e Bardhë, duke e quajtur një mundësi të humbur për diskutime më të frytshme.

Pavarësisht kësaj, ai ka rikonfirmuar gatishmërinë e Ukrainës për të punuar nën udhëheqjen e Trump për të arritur një marrëveshje paqeje që do të sjellë stabilitet afatgjatë në rajon.

Në një deklaratë në rrjetin social “X” (ish-Twitter), Zelensky theksoi se Ukraina është gati të nënshkruajë një marrëveshje për mineralet dhe sigurinë me Shtetet e Bashkuara dhe të angazhohet për një proces të përshpejtuar paqeje.

Ai bëri thirrje për hapa konkretë, duke përfshirë një armëpushim ajror dhe lirimin e të burgosurve, duke e bërë të qartë se gjithçka do të varej edhe nga gatishmëria e Rusisë për të ndaluar sulmet ndaj infrastrukturës civile dhe energjetike të Ukrainës.

Një takim i vështirë, por mundësi për të ecur përpara

“Takimi ynë në Uashington, në Shtëpinë e Bardhë nuk shkoi ashtu siç duhej të ishte. Është për të ardhur keq që ndodhi në këtë mënyrë. Është koha për të rregulluar gjërat,” shkroi Zelensky. Ai bëri thirrje për një qasje konstruktive në komunikimin e ardhshëm me administratën amerikane, duke theksuar se bashkëpunimi mes dy vendeve është jetik për të ardhmen e Ukrainës.

Zelensky shprehu mirënjohjen për ndihmën e vazhdueshme të SHBA-së në mbrojtjen e sovranitetit të Ukrainës dhe kujtoi momentin kur administrata Trump i dha Ukrainës armët Javelin, duke e konsideruar këtë një pikë kyçe në mbrojtjen e vendit nga agresioni rus.

Plani për paqe dhe garancitë e sigurisë

Presidenti ukrainas nënvizoi disa hapa të parë që mund të sjellin paqen e shumëpritur:

Lirimi i të burgosurve nga të dyja palët;

Një armëpushim ajror që do të ndalonte sulmet me raketa, dronë dhe bomba ndaj infrastrukturës energjetike dhe civile, me kushtin që Rusia të ndalonte gjithashtu sulmet e saj;

Një armëpushim detar për të garantuar lirinë e lundrimit në rajon;

Angazhim i përshpejtuar për një marrëveshje të fortë paqeje me ndërmjetësimin e SHBA-së;

Ai theksoi se Ukraina është e gatshme të punojë intensivisht për të arritur një marrëveshje të fuqishme sigurie me SHBA-në, duke e cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm për të siguruar stabilitetin afatgjatë të vendit dhe rajonit.

Zelensky përsëriti se Ukraina nuk dëshiron një luftë të pafund dhe është e gatshme të vijë në tryezën e bisedimeve sa më shpejt që të jetë e mundur për të arritur një paqe të qëndrueshme. “Askush nuk dëshiron paqen më shumë se ukrainasit,” theksoi ai, duke shtuar se është i gatshëm të punojë nën udhëheqjen e Trump për të siguruar një marrëveshje që do t’i japë fund konfliktit dhe do të garantojë të ardhmen e Ukrainës. /noa.al