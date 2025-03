Unikkatil i jep lamtumirën vëllait të tij: Zemra ime u thye në miliarda copa!

Reperi i njohur shqiptar, Unikkatil, ka ndarë me publikun një mesazh prekës për ndarjen nga jeta të vëllait të tij, duke shprehur dhimbjen dhe boshllëkun që ka lënë pas humbja e tij.

“My one and only, ty që je kônë gjithmonë aty për mu. Ty që t’kisha jo vetëm vëlla, po edhe shokun mà të mirë.

Ti m’dashte mà shumë se veten, e edhe une ty njëjtë,” shkruan ai në një postim emocional, duke e përshkruar të ndjerin si një person gjithmonë pozitiv, të buzëqeshur dhe me një zemër të madhe.

Ai kujton momentet e fundit të vëllait të tij, duke treguar se ai nuk kishte dashur që ta shqetësonte për gjendjen e tij shëndetësore, nga frika se mund të pësonte ndonjë aksident duke u nxituar për ta parë.

“Përjetove gjôna që disa nuk munden as me qindra jeta, e vetëm n’ôndrra,” shkruan Unikkatil, duke shtuar se dhimbja e tij është e pamatshme.

Ceremonia e lamtumirës së fundit do të mbahet të enjten, më 6 mars 2025, në restaurant Fenix në Klinë nga ora 09:00, ndërsa varrimi do të bëhet po të njëjtën ditë në ora 13:00, në varrezat e kishës së Gjurakocit.

Mesazhi i ndjerë:

"My one and only, ty që je kônë gjithmonë aty për mu. Ty që t’kisha jo vetëm vëlla, po edhe shokun mà të mirë. Ti m’dashte mà shumë se veten, e edhe une ty njëjtë. Gjithmonë i buzëqeshun, pozitiv e sy patrembun. Trimi i êm!!! Edhe n’momentet e fundit ke thonë mos me me tregú mú sepse ke pasë brengë po pësoj aksident tu u ngutë me ardhe te ti. Përjetove gjôna që disa nuk munden as me qindra jeta, e vetëm n’ôndrra. Zemra ême u thý në miliarda copa 💔💔💔!! Përshëndetja e fundit jipet të Enjten (06.03.2025) prej orës 9 te restaurant Fenix n’Klinë. Varrimi të njëjtën ditë në orën 13:00 te varrezat e kishës së Gjurakocit."