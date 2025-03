Horoskopi Ditor i Susan Miller, e Mërkurë, 5 Mars 2025. Të gjitha shenjat

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e sotme, e mërkurë 5 Mars 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Miqtë dhe kolegët do të vlerësojnë zgjuarsinë dhe këshillat e tua, pasi Mërkuri po kalon në shenjën tënde, duke të dhënë një mendje të mprehtë dhe një aftësi të lartë për të përthithur informacione të reja. Me Plutonin që ndikon në sektorin e bashkëpunimeve, puna me një koleg ose një mik mund të jetë veçanërisht e frytshme. Gjithashtu, një organizatë ku bën pjesë mund të bëhet më e rëndësishme për ty. Në këtë periudhë, mund të fitosh më shumë respekt nga njerëzit përreth për shkak të inteligjencës tënde emocionale dhe ndjeshmërisë. Marrëdhëniet e tua të ngushta mund të forcohen edhe më shumë, duke sjellë një lidhje më të mirë me ata që të rrethojnë.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Ndihesh i mbrojtur nga një forcë më e lartë dhe mund të marrësh përgjigje të mençura nga burime të papritura. Mërkuri po lëviz në sektorin tënd të nënndërgjegjes, duke të kujtuar se zotëron një dije dhe talente të fshehura që presin të rizbulohen. Plutoni po punon në harmoni me Mërkurin, duke sjellë ide të çmuara dhe informacione që mund të të ndihmojnë në momentin e duhur. Intuita jote do të të drejtojë në rrugën e duhur, ndaj beso ndjesitë dhe përvojën tënde.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Kjo është dita e përsosur për të kaluar kohë me miqtë e tu, pasi Mërkuri, planeti i komunikimit, është në humor për shoqëri teksa kalon në sektorin tënd të marrëdhënieve shoqërore dhe lidhjet e tij me Plutonin do të sjellin diskutime të thella dhe kuptimplota. Do të të bëjë shumë mirë të takosh miq të vjetër ose persona me të cilët nuk je parë prej kohësh, pasi do të ndihesh sikur nuk ka kaluar fare kohë që nga takimi i fundit. Nëse je beqar, një dashuri e vjetër mund të rikthehet në jetën tënde, dhe mund të zbulosh se ende ke shumë gjëra të përbashkëta me këtë person.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Aftësia jote për të bërë zgjedhje të mençura në biznes mund të të ndihmojë të përmirësosh reputacionin tënd. Mërkuri është duke ndikuar në sektorin tënd të karrierës, duke të dhënë fleksibilitet dhe shkathtësi, ndërkohë që lidhja e tij me Plutonin, i cili ndikon në sektorin tënd financiar, mund të të sjellë mundësi të reja fitimprurëse. Sot është një ditë e mirë për të analizuar financat e tua, për të kërkuar mundësi investimi ose për të marrë vendime të zgjuara që mund të të ndihmojnë në të ardhmen. Nëse ke një intervistë pune ose duhet të bësh një prezantim, do të jesh në formën më të mirë dhe do të mund të përballosh çdo pyetje me siguri dhe qartësi.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Një ditë e këndshme për biseda të hapura dhe të sinqerta. Mërkuri po ndikon në mendimet e tua në një mënyrë filozofike, duke të shtyrë të kërkosh kuptimin më të thellë të sjelljes tënde dhe të të tjerëve. Plutoni, që ndikon te marrëdhëniet, po punon në harmoni me Mërkurin, duke të ndihmuar të kuptosh më mirë njerëzit përreth teje. Një bisedë e rastësishme mund të zgjojë emocione të forta dhe mund të ndihesh me fat që dikush të beson dhe ndan ndjenjat e tij me ty. Gjithashtu, mund të jesh ti ai që hapet emocionalisht dhe lidhja me një person të afërt mund të bëhet më e thellë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Planet e tua mund të fillojnë të marrin formë. Mërkuri po të ndihmon të sqarosh çfarë dhe kush është më i rëndësishëm për ty, ndërsa Plutoni të jep fuqinë për të bërë zgjedhje të mençura. Sot është një ditë e mirë për të organizuar dhe pastruar hapësirën tënde, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Nuk do të ndihesh shumë i lidhur me të kaluarën, ndaj mund të jetë momenti i duhur për të hequr dorë nga gjërat që nuk të shërbejnë më. Vendos kufij të rinj dhe krijo një fillim të pastër për veten tënde. Tani ke mundësinë të formësosh të ardhmen sipas dëshirës tënde, por gjithmonë duke mbajtur gjithçka të qartë dhe nën kontroll.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Marrëdhëniet e tua janë në një fazë të shkëlqyer. Mërkuri i shkathët po lëviz përmes sektorit të partneritetit dhe lidhet pozitivisht me Plutonin, duke nxitur shprehjen e ndjenjave në mënyrë të hapur dhe të thellë. Ky është momenti perfekt për të treguar dikujt se sa i rëndësishëm është për ty. Një dhuratë e vogël, një darkë e përgatitur me dashuri ose një mbrëmje e veçantë do të vlerësohen shumë. Nëse je beqar, është koha e duhur për të kontaktuar një person që të intereson. Ata mund ta vlerësojnë vëmendjen tënde dhe madje të të përgjigjen me të njëjtën ndjenjë. Mbrëmja mund të sjellë një bisedë të lehtë dhe të këndshme që mund të ndezë një romancë të re.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Sot ke mundësinë të përqendrohesh te shtëpia dhe shëndeti yt. Mërkuri i gjallë ndikon në rutinën dhe mirëqenien tënde, ndërsa Plutoni transformues ndikon në çështjet familjare. Ky është momenti ideal për të punuar së bashku me të afërmit në qëllimet e tua për një mënyrë jetese më të shëndetshme, qoftë duke ndjekur një dietë më të mirë ose duke përfshirë aktivitet fizik në përditshmërinë tënde. Energjia jote do të frymëzojë edhe ata që të rrethojnë. Nëse arrin të jesh i vendosur, por edhe i butë në qasjen tënde, mund të krijosh një ekip të fortë mbështetës. Për të qëndruar në rrugën e duhur, bëj një listë të synimeve të tua dhe përpiqu t’i ndjekësh me përkushtim.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Sot është një ditë e lehtë dhe e gëzueshme për të kaluar kohë me miqtë e tu. Mërkuri, që po ndikon në mënyrë pozitive te komunikimi yt, po bashkëvepron me Plutonin, duke sjellë biseda interesante dhe të këndshme. Do ta kesh shumë të lehtë të gjesh gjuhën e përbashkët me të tjerët dhe të ndihesh i lidhur me rrethin tënd shoqëror. Mund të jetë një ditë e mirë për të bërë miq të rinj, dhe një aktivitet si një shfaqje komedie, një koncert apo një ekspozitë arti mund të të sjellë ide të reja dhe të të afrojë më shumë me njerëzit përreth teje. Ky ndikim i yjeve gjithashtu do të të ndihmojë të jesh më kreativ dhe më i hapur ndaj të mësuarit, ndaj është një kohë e shkëlqyer për projekte artistike ose ide të reja.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Sot mund të bësh përparim të rëndësishëm në jetën tënde personale dhe financiare. Mërkuri po ndikon te sektori yt familjar, ndërsa Plutoni po mbështet vendimet e tua që lidhen me financat. Është një ditë e mirë për të planifikuar diçka të veçantë me të dashurit e tu, pasi do të ndihesh praktik dhe i organizuar, sidomos në menaxhimin e parasë. Gjithashtu, fëmijët ose anëtarët e rinj të familjes mund të sjellin ide frymëzuese që mund të të japin një shtysë për një projekt krijues, ose ndoshta një ide biznesi që mund të sjellë përfitime në të ardhmen.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Kalimi i kohës me dikë që të kupton vërtet do të jetë shumë i vlefshëm për ty sot. Plutoni, që ndodhet në shenjën tënde, është i lidhur me Mërkurin në sektorin e komunikimit, duke të dhënë mundësinë të adresosh diçka të rëndësishme. Mund të dëshirosh të thellohesh në një temë që të intereson ose të zhvillosh një bisedë të thellë me një person të afërt, i cili mund të të ndihmojë të shfaqësh një anë tjetër të personalitetit tënd. Njerëzit përreth do të të vlerësojnë për ndjeshmërinë dhe aftësinë tënde për të dëgjuar, dhe sot mund të arrish një nivel të ri të mirëkuptimit. Kjo është dita e duhur për një bisedë shëruese dhe të dobishme.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Kjo periudhë është e shkëlqyer për të forcuar burimet dhe stabilitetin tënd të brendshëm. Mërkuri po të ndihmon të mendosh qartë dhe po dërgon energji pozitive drejt Plutonit, i cili po ndikon në sektorin e nënndërgjegjes tënde. Kjo është një mundësi për të gjetur forcën tënde të brendshme dhe për të marrë një pushim nga rutina e zakonshme. Përkujdesu për shpirtin dhe mendjen tënde, dhe mos harro se sa i fortë dhe i aftë je për të përballuar çdo sfidë. Bëj diçka që të bën të ndihesh mirë, qoftë edhe një blerje e vogël për veten, për të të kujtuar se duhet ta vendosësh veten në vend të parë ndonjëherë. /noa.al