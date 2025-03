Media holandeze: Babai palestinez dyshohet se ka përd’hunuar vajzën dhe më pas e ka vrarë. Fshihet në Amsterdam!

AMSTERDAM- Autori i dyshuar i vrasjes së 24-vjeçares palestineze në Tiranë, i cili rezultoi se është babai i saj vijon të jetë i lirë. Lidhur me ngjarjen ka shkruar dhe media holandeze "De Telegraaf", në artikullin e së cilës thuhet se 49-vjeçar, Fadi Alwan e ka përdhunuar vajzën, Rayyan Alwan dhe më pas e ka vrarë. Po ashtu dyshohet që 49-vjeçari të jetë fshehur në kryeqytetin hollandez në Amsterdam.

Pas vrasjes u tha Fadi Alwan ishte bashkëshorti i palestinezes 24-vjeçare, por këtë të martë autoritetet kanë konfirmuar se ai është babai i viktimës. Arsyet që çuan 49-vjeçarin të kryejë krimin e rëndë mbeten ende mister ndërkohë që pritet të dalë edhe ekspertiza mjeko-ligjore e vdekjes së vajzës.

Trupi i pajetë i 24-vjeçares u gjet pak ditë më parë në një banesë të marrë me qira në rrugën e Kavajës ku ishte duke jetuar me 49-vjeçari, Fadi Alwan. Dy shtetasit nga Palestina thuhet se jetonin në Gjermani, ndërsa kishin ardhur në vendin tonë më 19 shkurt ku kanë udhëtuar nga Gjermania në Rinas. Më tej bëhet me dije se te kontrolli i pasaportës në aeroport janë prezantuar me dokumente greke. Pas daljes nga aeroporti ata kanë rezervuar një taksi e cila i ka transportuar tek banesa ku ndodhi vrasja.

Policia ka kqyrur kamerat e sigurisë në zonë dhe më datë 22 shkurt 49-vjeçari në pamje filmike shfaqet duke u larguar nga zona e rrugës së Kavajës dhe po më datë 22 shkurt është larguar në mbrëmje nga aeroporti i Rinasit në drejtim të paditur. Grupi hetimor ka dyshime që krimi ka ndodhur më datë 22 shkurt. Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rastit, si dhe përcaktimin e shkakut të ngjarjes, duke qënë se tashmë pista e heitmit mori tjetër rrjedhë.