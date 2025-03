Unikkatili reagon për herë të parë pas vd’ekjes së vëllait

KOSOVË- Reperi i njohur shqiptar, Unikkatil, ka reaguar për herë të parë pasi vëllai i tij, Mentor Palokaj u gjet i pajetë në banesën e tij në lagjen “Arbëria”.

Përmes një postimi në Instagram, reperi emri i vërtetë i të cilit është Viktor Palokaj ka publikuar disa fotografi me të vëllain dhe ka njoftuar se ceremonia mortore do të bëhet më 6 mars.

Në reagimin e tij prekës, Unikatili shkruan po ashtu se nuk ka qenë pranë të vëllait në momente e fundit të tij të jetës, pasi ai ka kërkuar që të mos e njoftojnë.

POSTIMI I PLOTË:

My one and only, ty që je kônë gjithmonë aty për mu. Ty që t’kisha jo vetëm vëlla, po edhe shokun mà të mirë. Ti m’dashte mà shumë se veten, e edhe une ty njëjtë. Gjithmonë i buzëqeshun, pozitiv e sy patrembun. Trimi i êm!!! Edhe n’momentet e fundit ke thonë mos me me tregú mú sepse ke pasë brengë po pësoj aksident tu u ngutë me ardhe te ti. Përjetove gjôna që disa nuk munden as me qindra jeta, e vetëm n’ôndrra. Zemra ême u thý në miliarda copa !! Përshëndetja e fundit jipet të Enjten (06.03.2025) prej orës 9 te restaurant Fenix n’Klinë. Varrimi të njëjtën ditë në orën 13:00 te varrezat e kishës së Gjurakoci.