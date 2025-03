‘Ta futa me shapkë surratit’! Loredana nxehet keq me Jozin

Jozi i ka shprehur Loredanës se:

Jam duke folur të drejtën. E kam parë se çfarë ke bërë me Gjestin, që ke rënë pre e një halabaku si G Bani që të hedh si mish për top. Ti ke qenë e gatshme me u puth me djalin e huaj.

Loredana:

Ta futa me shapkë sutrratit, shko te vajzat e tjera ti.

Jozi:

Unë jam tjetër nivel o zemra.

Loredana:

Ti për mua je niveli zero.

Jozi:

Ti për mua je minus 10 mijë meqë më thua kështu.