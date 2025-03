Formimi i frontit opozitar, Rama ironizon sërish, këtë herë publikon 4 bufa

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka vijuar me ironitë e tij ndaj kreut të PD-së, Sali Berisha. Ky i fundit në një deklaratë për mediat u shpreh se krijimi i një fronti të përbashkët opozitar do të mundësonte sipas tij largimin e kreut të qeverisë.

"A ka një alternativë tjetër për të kontribuar në largimin e Edi Ramës, përveç se krijimit të një fronti të përbashkët opozitar",- u shpreh Berisha referuar formimit të koalicionit të PD-së, e cila firmosi aleancë me 25 parti politike në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit.

Lidhur me këtë Rama ka publikuar një video me disa bufa, ndërsa në sfond dëgjohet zëri i Berishës. Krasah videos Rama ka shkruar me ironi "Fronti i Noc Rrokut", teksa e ka shoqëruar me disa emoji zvarranikësh.

Postimi i plotë i Ramës: