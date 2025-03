‘Do ua ha hallvën të gjithëve’/ Debat mes Nuredin Dumanit dhe Enver Divës në gjyq

Tiranë, 4 mars 2025 – Seanca gjyqësore në Gjykatën e Posaçme për dosjen "Plumbi i Artë" është shoqëruar me tensione dhe replika të forta mes të dënuarve dhe bashkëpunëtorit të Drejtësisë, Nuredin Dumani.

Debati ka filluar gjatë seancës, kur pyetjet e avokatit Ilia Ilia, i cili përfaqëson të pandehurin Agron Qoli, janë konsideruar si analiza nga ana e prokurorëve. Tensionet janë shpërthyer pas një provokimi nga njëri nga të pandehurit, i cili ka bërë një koment që ka nxitur reagimin e Dumanit.

Nuredin Dumani ka reaguar me tone të ashpra, duke u shprehur: "Do ua ha unë hallvën të gjithëve", ndërsa më pas ka shtuar: "Nuk mund të ma hani hallvën ju mua", duke theksuar më tej që nuk do të lejojë provokime të tilla.

Nga ana tjetër, Enver Diva, një tjetër i dënuar i përfshirë në dosje, ka reaguar duke u kundërpërgjigjur në mënyrë të ashpër: “Do ta shohim kush do ia hajë hallvën njëri-tjetrit, pse gënjen”, duke bërë të qartë se tensionet midis të pandehurve janë rritur.

Seanca ka vazhduar me tensione, ndërkohë që prokuroria dhe avokatët janë të angazhuar për të përfunduar shqyrtimin e kësaj dosjeje të rëndësishme. Pas këtij debati, gjyqi ka vijuar me procesin e dëshmive dhe pyetjeve ndaj të pandehurve të tjerë, ndërsa dosja "Plumbi i Artë" mbetet në hetim për veprimtaritë kriminale që përfshijnë narkotikët dhe korrupsionin.

Ky incident është vetëm një nga shumë momente të tensionuara që ka shoqëruar këtë dosje, që është një nga më të rëndësishmet për sistemin e drejtësisë në vend. Tensionet midis të pandehurve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë kanë krijuar një atmosferë të nxehtë gjatë gjithë procesit gjyqësor.