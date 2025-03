Rama sulmon PD: E ka bërë Shqipërinë kashtë e k’qe! Aty do gjeni speciet më të ulëta të faunës politike!

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur pyetjeve të komentuesve në Facebook në rubrikën “Sy më Sy” live nga Berlini.

Gjatë fjalës së tij Rama ka ironizuar PD.

“PD e ka bërë Shqipërinë kashtë e koqe”, tha Rama teksa kërkoi votën e shqiptarëve në zgjedhjet e 1 majit.

Edi Rama: Zgjedhja përmes votës më 11 maj është dramatike, tmerrësisht e qartë ose një votë për ne bashkë për Shqipërinë 2030 për ne BE ose në gropën e kënetës për t’u kthyer të gropa me kuak kuak kuak, kush e bën këtë do u bjerë më qafë fëmijëve të vetë. Na ishte një herë PD, megjithëse unë se kam dash asnjë herë, e kam pas të drejtën mos ta dua se sa herë i ka rënë në dorë Shqipëria e ka bërë kashtë e koqe. Na ishte dhe s’është më. Kjo është kënetë me një bufë e me gjithë çfarë lloj speciesh ..shifni pak ato listat e mbyllura , doni ju s; doni ju speciet më të ulët të politikës, faunës politike prapë aty do t’i keni thotë këneta.