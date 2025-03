Derbi i Champions-it, mesazhi i Ancelottit për yjet e tij: Ose vraponi, ose bëni diferencën…

Pa pasur kohë për të përtypur një fundjavë që ka rikthyer lëvizje në kreun e La Liga-s, Real Madridi dhe Atletico Madridi do të zbresin sërish në fushë sonte për atë që duket si përballja e vitit për të dyja skuadrat. Në "Bernabéu" do të luhet akti i parë i derbit të Champions League. Fituesi kalon në çerekfinale, humbësi do të duhet ta mbyllë ëndrrën europiane.

Trajneri Carlo Ancelotti, në konferencën për shtyp u shpreh se gjithçka do të vendoset në sfidën e kthimit: "Mbyllja e kualifikimit sonte? Jo, e përjashtoj. Do të jetë një duel i fortë, i kualifikuari do të vendoset në ndeshjen e kthimit. Nuk mund të mendojmë të marrim një avantazh të madh që sonte, sepse do të jetë një përballje e ngushtë dhe e luftuar".

Më pas, trajneri italian dërgoi një mesazh të qartë për yjet e tij: "Ka dy lloje lojtarësh: ata që vrapojnë dhe ata që bëjnë diferencën. Nëse dikush nuk bën as njërën dhe as tjetrën, nuk funksionon. O vrapon, o bën diferencën".

Fjalët e tij nuk duket se janë rastësore, pasi pas humbjes së Real Madridit ndaj Betisit, disa sulmues u kritikuan nga mediat për mungesë angazhimi në ndihmë të skuadrës.

Lidhur me gjendjen e Valverdes, trajneri Ancelotti u shpreh: "Të dielën ndihej mirë individualisht, dje u stërvit me ekipin. Para ndeshjes do të vendosim nëse do të luajë ose jo. Nëse nuk ia del, kush do ta zëvendësojë, Lucas Vázquez apo Asensio? Lucas Vázquez".

Në mesfushë, tekniku italian nuk parashikon ndryshime në strategjinë e tij: "Ideja jonë e lojës nuk do të ndryshojë, është e njëjta si në ndeshjet e fundit. Do të marrim parasysh lojtarët që kanë pushuar, por nuk do të forcojmë mesfushën dhe nuk do të heqim një sulmues. Duhet të ruajmë të njëjtën qasje".

Në fund, Ancelotti kujtoi një moment nga e kaluara e Diego Simeones si futbollist: "Kur ishte lojtar, shënoi në një Juventus-Lazio, vendimtare për titullin. Lazio fitoi dhe mori titullin, besoj se ishte viti 2000. Si trajner, e respektoj shumë.

Ka bërë një punë të jashtëzakonshme tek Atletico Madridi, duke e çuar në nivelet më të larta në Europë. Më pëlqen mënyra si e lexon lojën, si e përgatit skuadrën, strategjia dhe angazhimi i tij në fazën mbrojtëse. Është një trajner i madh".