Horoskopi i Paolo Fox, e martë 4 Mars 2025

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike e ditës së sotme të martën 4 mars 2025 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Yjet janë më të favorshme për ty sot. Mërkuri ka hyrë në shenjën tënde dhe bashkë me ndikimin e Jupiterit të ndihmojnë të përparosh në punë dhe të kapërcesh çdo sfidë, edhe nëse të tjerët përpiqen të të pengojnë. Megjithatë, çështjet financiare mund të jenë pak të ndërlikuara, pasi Mërkuri dhe Marsi janë në një kënd jo shumë të mirë. Mund të ketë shpenzime të papritura për një problem që duhet zgjidhur, një blerje të rëndësishme apo një rregullim në shtëpi. Në dashuri, ky është një moment plot pasion dhe nisma të reja. Nëse je beqar, mund të kesh takime interesante që mund të çojnë në diçka të veçantë.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Ditët në vijim mund të sjellin lajme të mira, dhe nëse jo, mos u shqetëso sepse muajt mars dhe prill do të jenë shumë të favorshëm për ty. Nëse ke një biznes apo punë me publikun, do të vëresh një rritje të ndikimit tënd. Hëna ndodhet në shenjën tënde dhe 48 orët e ardhshme janë shumë të rëndësishme për të bërë një ofertë, për të marrë një vendim për një blerje të madhe ose për të nisur një projekt të ri. Je një person që nuk e nënvlerëson përvojën, ndaj kjo do të të ndihmojë të ndërtosh diçka të re bazuar në atë që ke arritur deri tani.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Shkurti ka qenë një muaj i lodhshëm fizikisht, por gjërat po përmirësohen. Hëna do të hyjë në shenjën tënde më 5 mars pasdite, duke të dhënë më shumë energji dhe duke ndihmuar edhe në marrëdhëniet me të tjerët. Megjithatë, kjo nuk është ende një javë e plotë rikuperimi për punën, ku do të duhet të shtysh përpara iniciativa të cilat do të fillojnë të japin rezultate të mira pas 10 marsit. Fundi i shkurtit ka qenë i vështirë dhe ende nuk je rikuperuar plotësisht, ndaj mos u lodh shumë. Në dashuri, shmang transferimin e stresit të punës te partneri. Nëse ka një çështje të rëndësishme për të diskutuar, më mirë shtyje për nesër.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Marrëdhëniet duhen trajtuar me kujdes në këtë moment, pasi Mërkuri mund të sjellë disa polemika të vogla. Nëse një person nuk të përshtatet më, mund të vendosësh ta largosh nga jeta jote. Në dashuri, Venusi nuk është në një pozicion të mirë, prandaj çiftet që kanë pasur probleme mund të kenë pasur debate të forta së fundmi. Megjithatë, puna është një fushë ku po shpenzon shumë energji dhe kjo do të të sjellë rezultate të mira në të ardhmen. Në dashuri ka disa sfida për të kapërcyer, ndoshta disa mosmarrëveshje që duhen trajtuar me kujdes.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Harroji ata që nuk të duan të mirën dhe në dashuri kërko marrëdhënie të rëndësishme me njerëz që të mbështesin dhe janë të sinqertë me ty. Mërkuri është në një pozicion të favorshëm që nga dje, duke të dhënë mundësinë të bësh takime të reja që mund të jenë të dobishme si në punë, ashtu edhe në jetën sentimentale. Edhe pse nuk ke arritur ende momentin më të mirë astrologjik, muaji mars do të sjellë një rikuperim të ngadaltë dhe gradual. Po afrohen mundësi të reja dhe sfida që mund t’i fitosh. Të pëlqen të kesh një qëllim për të arritur, pasi pa një objektiv të qartë, mund të ndihesh i demotivuar.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Një hap pas tjetrit, po i rikthehesh normalitetit dhe po fillon të kuptosh se në cilën rrugë duhet të ecësh. Ka pasur shumë konfuzion në punë, dhe jo gjithmonë për fajin tënd. Të është krijuar një ndjenjë pasigurie dhe dëshira për të dalë nga kjo fazë është e madhe, por kujdes sepse nxitimi mund të të çojë në vendime të gabuara. Në dashuri nuk ka pengesa të mëdha, por as pasion të fortë. Çiftet e konsoliduara mund të përballen me shqetësime që lidhen me punën ose paratë e njërës prej palëve, ndërsa ata që janë në lidhje të reja mund të përballen me pakënaqësi dhe dyshime.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Shqetësimet e ditëve të fundit mund të kalohen. E diela dhe e hëna mund të kenë qenë ditë të lodhshme, por sot ndihesh më i fortë dhe më i motivuar për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të ardhmen tënde. Megjithatë, Mërkuri është në opozitë, duke të kërkuar të tregohesh i kujdesshëm me financat. Gjatë vitit 2024 mund të kesh pasur shumë shpenzime dhe tani mund të jetë momenti për të rregulluar disa boshllëqe në buxhet. Në dashuri, dëshiron të kesh pranë vetes vetëm njerëz që të mbështesin dhe të japin siguri. Nëse ka pasur probleme, është e rëndësishme të qëndrosh i qetë dhe të mos lejojë që situata të dalë jashtë kontrollit, pasi mund të vijë një vendim i papritur për të qëndruar ose për të lënë pas një marrëdhënie.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Je përpara disa zgjedhjeve të rëndësishme dhe kjo javë është e favorshme për të marrë vendime, por sot duhet të kesh kujdes me humorin, pasi Hëna në kundërshtim mund të sjellë një ndjenjë të lehtë tensioni ose shqetësimi. Në këtë moment, më mirë të përqendrohesh te planet dhe projektet e tua të reja. Kjo periudhë është e përshtatshme për të eksperimentuar me ide të reja, të cilat mund të bëhen realitet në muajt e ardhshëm, sidomos nga korriku e tutje. Ditët e 6, 7 dhe 8 marsit do të jenë shumë të mira nëse dëshiron të sqarosh ndonjë situatë të paqartë ose të organizosh një takim të rëndësishëm. Në dashuri, ka një energji të fortë pozitive falë ndikimit të favorshëm të Marsit, duke sjellë mundësi për lidhje të reja ose përforcim të marrëdhënieve ekzistuese.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Pas një periudhe të lodhshme në fund të shkurtit dhe fillimin e marsit, ke nevojë të rifitosh qetësinë dhe ekuilibrin e brendshëm. Mërkuri ka nisur një tranzit që të sjell disa avantazhe të vogla, por të rëndësishme në krahasim me më parë. Është e rëndësishme të kuptosh çfarë ka ndodhur në fund të shkurtit, sepse disa ditë kanë qenë veçanërisht të lodhshme për gjendjen tënde fizike. Venusi po forcon ndjenjat, ndaj edhe nëse po kalon një periudhë sfiduese, do të ndihesh i mbështetur nga njerëzit që të duan dhe të respektojnë. Nëse je beqar, mund të kesh mundësi për njohje të veçanta dhe të papritura.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Mund të kesh ndjerë një lloj konfuzioni, sidomos nëse ditët e fundit ke pasur mosmarrëveshje ose ke përballuar një situatë të ndërlikuar. Sot është më mirë të mos e rëndosh veten me shqetësime të panevojshme dhe të përpiqesh t’i lësh gjërat të rrjedhin natyrshëm. Lajmi i mirë është se Hëna ka kaluar në një pozicion më të favorshëm, duke të ndihmuar të rifitosh forcën dhe qartësinë në mendimet e tua. Megjithatë, Mërkuri ende sjell polemika dhe debate të vogla, veçanërisht në punë ose në marrëdhëniet me bashkëpunëtorët. Nëse po mendon të zhvillosh një projekt të ri, duhet të zgjedhësh me kujdes njerëzit me të cilët do ta ndash këtë rrugëtim. Ky vit është një vit progresi, por kërkon edhe një rishikim të marrëveshjeve dhe vendimeve të mëparshme.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Disa ditë të fundit kanë qenë të paqarta dhe mund të ndihesh i pavendosur mbi disa zgjedhje që duhet të bësh. Nuk e di nëse duhet të pranosh një ftesë apo jo, dhe kjo mund të të bëjë të ndihesh konfuz. Ujorët shpesh kanë tendencën të jenë me kokën në re, ndaj bëj kujdes me shpërqendrimet. Nëse ka debate në dashuri ose në punë, përpiqu t’i anashkalosh sot dhe nesër, pasi nuk do të çojnë askund. Të premten, më 7 mars, yjet do të jenë më të favorshme për të bërë lëvizje të rëndësishme dhe për të marrë vendime të qarta, sidomos për çështje që lidhen me shtëpinë ose familjen. Financat janë një pikë delikate në këtë moment, ndaj duhet të mendosh për të kursyer, pasi mund të kesh shpenzime të papritura ose vonesa në pagesa. Idetë e tua janë të vlefshme, por është e nevojshme të punosh mbi bazat e duhura për të ecur përpara me stabilitet.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Dielli dhe Mërkuri janë në një pozicion shumë të mirë, duke të dhënë një ndjenjë stabiliteti dhe aftësi për të marrë vendime të mençura në biznes ose në punë. Marte dhe Saturni gjithashtu po të mbështesin, duke sjellë disa arritje ose përmirësime në situatën tënde profesionale. Ka ardhur momenti të marrësh seriozisht angazhimet e tua dhe të mendosh për hapa më të mëdhenj për të ardhmen. Brenda pranverës duhet të vendosësh se çfarë do të ndjekësh dhe cilat mundësi do të pranosh. Ka nga ata që janë ziliqarë për suksesin tënd, por mos u shqetëso për ta. Mendo edhe për jetën tënde sentimentale, sepse fundjava do të sjellë momente të rëndësishme për dashurinë. Koha e paqartësive dhe e vështirësive të fundvitit të kaluar ka kaluar, tani është momenti për të filluar një kapitull të ri dhe për të synuar suksese të reja. /noa.al