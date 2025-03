Horoskopi ditor nga Susan Miller, e martë 4 Mars 2025

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e sotme, e martë 4 Mars 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Sot mund të jetë një ditë e rëndësishme për ty nëse ke një ide, një talent apo një projekt që dëshiron ta ndash me të tjerët. Nëse ke menduar të promovosh veten në internet ose të publikosh diçka në rrjetet sociale, ky është momenti i duhur. Energjia e Plutonit po të ndihmon të tërheqësh vëmendjen dhe të bësh një ndikim të madh. Mos hezito të dalësh në pah dhe të shfaqësh atë që di të bësh më mirë. Njerëzit mund të vlerësojnë përpjekjet e tua dhe kjo mund të të sjellë më shumë mundësi në të ardhmen.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Mendo për të ardhmen tënde profesionale dhe për rrugën që dëshiron të ndjekësh. A ke një plan të qartë për ku do të jesh pas dhjetë vitesh? Nëse jo, është momenti i duhur për ta krijuar një të tillë. Plutoni po ndikon fuqishëm në sektorin tënd të karrierës, duke të dhënë forcë dhe vendosmëri për të marrë vendime të rëndësishme. Situata jote financiare do të luajë një rol të madh në zgjedhjet që bën, ashtu si edhe nevojat e familjes tënde. Prandaj, sigurohu që planet e tua të përfshijnë gjithçka që është e rëndësishme për ty dhe për ata që ke pranë.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Mendja jote është në lëvizje të vazhdueshme dhe sot do të jetë veçanërisht aktive. Uranusi po ndikon në imagjinatën tënde, duke të sjellë ide të reja dhe të papritura. Nëse ke një projekt krijues ose një problem që kërkon zgjidhje, ka shumë mundësi që sot të gjesh një mënyrë inovative për ta realizuar. Mos i neglizho mendimet që të vijnë papritur, sepse një prej tyre mund të jetë çelësi për një hap të madh në të ardhmen. Mund të jetë një ditë e mirë për të filluar një projekt të ri ose për të bërë përparime në punën tënde.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Dita e sotme mund të jetë e favorshme për vendime që lidhen me financat e përbashkëta, investimet dhe menaxhimin e parave. Plutoni po ndikon në këtë sektor dhe mund të të ndihmojë të bësh zgjedhje të zgjuara. Nëse po mendon të investosh, të blesh diçka me vlerë ose të bësh një marrëveshje financiare, dëgjo instinktin tënd, por gjithashtu këshillohu me një ekspert. Nëse ke aksione, pasuri ose fonde që kërkojnë vëmendje, sot mund të jetë një ditë e mirë për të analizuar situatën dhe për të marrë vendime që do të sjellin përfitime në të ardhmen.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Kjo është një ditë e mirë për të rregulluar detajet e një kontrate apo marrëveshjeje biznesi me një partner ose bashkëpunëtor. Plutoni, që po ndikon në këtë fushë, do të të ndihmojë të bësh biseda të thella dhe produktive, ku mund të dalin në pah ide të vlefshme. Megjithatë, energjia e tij e fuqishme mund të të bëjë të dukesh shumë i drejtpërdrejtë ose imponues, ndaj përpiqu të jesh i duruar dhe i hapur ndaj mendimeve të të tjerëve. Kjo mund të kthehet në një marrëveshje të suksesshme, prandaj mos e humb këtë mundësi.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Sot mund të të lindë dëshira për të eksploruar vende të reja dhe për të përjetuar kultura të ndryshme. Uranusi po ndikon teksa ti ke një nevojë të madhe për ndryshim dhe aventurë. Nëse ke menduar të udhëtosh, është koha e duhur për të parë destinacione të veçanta, si qytete historike në Meksikë apo një safari në Afrikë. Ky udhëtim mund të jetë edhe një mundësi për të kaluar kohë me familjen, ose mund të zgjedhësh një pushim romantik me partnerin. Mos hezito të dalësh nga rutina dhe të përjetosh diçka të re.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Tregjet financiare mund të jenë të paqëndrueshme tani, pasi Uranusi po ndikon në sektorin e financave. Nëse po mendon të blesh aksione, prona ose të bësh një investim të madh, mund të jetë e vështirë të parashikosh nëse kjo do të të sjellë fitime apo humbje. Për këtë arsye, është më mirë të mos nxitohesh. Merr kohë për të analizuar çdo detaj dhe këshillohu me një ekspert financiar përpara se të marrësh ndonjë vendim të madh.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Nëse po mendon të rinovosh ose ndryshosh diçka në shtëpinë tënde, sot është një ditë e mirë për të marrë vendime. Plutoni po të mbështet në këtë proces, qoftë nëse je ende duke planifikuar apo nëse punimet kanë filluar. Do të lindin disa pyetje të rëndësishme që kërkojnë përgjigje, ndaj përgatitu për të bërë zgjedhje të mençura. Megjithatë, shmang mbianalizimin e çdo detaji dhe beso instinktin tënd për të marrë vendimet e duhura.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Merr kohën e duhur për të përfunduar detyrat dhe angazhimet e tua. Uranusi po ndikon në shtëpinë e punës dhe përditshmërisë tënde, duke të bërë të ndihesh sikur duhet të veprosh me shpejtësi, por kjo mund të çojë në gabime të panevojshme. Në vend që të nxitosh, përpiqu të përqendrohesh në detaje dhe të bësh çdo gjë me kujdes. E njëjta gjë vlen edhe për përditshmërinë tënde në shtëpi – menaxho rutinën me durim dhe përkushtim. Edhe nëse lëviz më ngadalë, do të jesh ende shumë produktiv dhe do të shmangësh problemet që vijnë nga pakujdesia.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Së shpejti mund të takosh dikë të pazakontë dhe interesant, dhe me Uranusin që po ndikon në shtëpinë e dashurisë, mund të ndjesh një tërheqje të menjëhershme ndaj kësaj personi. Nëse je beqar dhe në kërkim të një lidhjeje të re, ki parasysh se një takim i papritur mund të shndërrohet në diçka më shumë. Mos hezito të ndërmarrësh hapin e parë, por ka shumë mundësi që kjo person të të afrohet vetë. Përgatitu për një surprizë të këndshme në dashuri.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Ke shumë mundësi të hapura përpara teje, dhe gjithçka që duhet të bësh është të përqendrohesh në një prej tyre. Plutoni po ndikon fuqishëm tek Ujori, duke të dhënë forcë dhe vendosmëri për të arritur sukses. Edhe pse mund të ndjesh dëshirën për të ecur me shpejtësi, mos harro se rruga drejt suksesit mund të jetë e gjatë dhe sfiduese. Plutoni të mëson se durimi është çelësi për arritje të mëdha, ndaj fillo të ndjekësh ëndrrën tënde pa u dorëzuar, edhe nëse gjërat nuk ecin aq shpejt sa dëshiron.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Do të ishte mirë të mendohesh mirë përpara se të thuash diçka, pasi Uranusi po krijon luhatje në komunikimin tënd. Mund të kesh prirjen të shprehësh mendime që më vonë mund të pendohesh për to, ndaj përpiqu të jesh i kujdesshëm. Para se të flasësh, merr pak kohë për të analizuar nëse ajo që dëshiron të thuash është vërtet e nevojshme. Duke vepruar kështu, do të shmangësh keqkuptime dhe konflikte me familjen, miqtë apo kolegët e punës. Ruajtja e ekuilibrit në marrëdhëniet e tua do të të ndihmojë të shmangësh tensionet e panevojshme. /noa.al