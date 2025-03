Kërkesa e PD, Celibashi: Afati i regjistrimit të diasporës mund të shtyhet deri më 9 mars, jo më tej!

Tiranë, 3 mars 2025 – Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Ilirjan Celibashi, ka deklaruar në një konferencë për media se data 9 mars mund të jetë afati i fundit për regjistrimin e diasporës, duke theksuar se është e nevojshme shpallja e listës paraprake. Kjo deklaratë vjen pas kërkesës së Partisë Demokratike (PD) për shtyrjen e afatit të regjistrimit të diasporës, që është caktuar të përfundojë më 4 mars.

Celibashi sqaroi se, përtej datës 9 mars, nuk mund të ketë shtyrje të mëtejshme pa një ndryshim ligjor. Ai shtoi se Partia Socialiste (PS) ka kundërshtuar kërkesën për shtyrjen e afatit, duke argumentuar se data 4 mars është e njohur nga të gjithë dhe është afati i caktuar.

Në lidhje me organizimin e votës për diasporën, Celibashi bëri të ditur se do të ftohen vetëm operatorët ndërkombëtarë të cilët kanë përfaqësi në Shqipëri për të marrë pjesë në procedurën e përzgjedhjes, ndërsa shtoi se Posta Shqiptare nuk do të jetë pjesë e këtij tenderi. Ai njoftoi se negociatat për këtë proces do të fillojnë javën e ardhshme, nëse qeveria siguron financimet.

KQZ ka kërkuar nga Kuvendi dhe Ministria e Financave fonde shtesë në vlerën prej 9.3 milionë euro për realizimin e procesit të votimit të emigrantëve në zgjedhje. Celibashi theksoi se janë në diskutime me qeverinë për këtë financim shtesë dhe se ka pasur një dakordësi paraprake nga ana e saj për të mbështetur buxhetin e KQZ-së në këtë drejtim.