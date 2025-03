‘Kukullës së George Soros me në krye mercenar Dumanin’! Zbardhet mesazhi që Sali Berisha la në SPAK

Kryetari i Partisë Demokratike është paraqitur gjatë ditës së sotme në SPAK.

Ai ka folur për mediat pas daljes nga ambientet e SPAK, ku firmosi prezencën e tij në kuadër të masës së sigurimit ‘detyrim paraqitje’.

Berisha bëri publik edhe shënimin që ka lënë në letrën e paraqitjes.

Shënimi që la Berisha në SPAK:

Prokuroria politike e Edi Ramës, kukullës së George Soros me në krye mercenar Dumanin, është vegël e regjimit të tij narkodikaturës, është paterica e pushtetit të tij që merr fund me turp me 11 Maj 2025.