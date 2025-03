Publikohet plani evropian me 4 pika për të firmosur paqen Rusi-Ukrainë

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Sir Keir Starmer, shpalos planin për Ukrainën pas samitit në Londër

LONDËR – Pas përfundimit të samitit në Londër, ku u mblodhën liderë nga Evropa, Kanadaja dhe Turqia për të diskutuar sigurinë e Ukrainës dhe të kontinentit në tërësi, Kryeministri britanik Sir Keir Starmer deklaroi se "ne jemi në një udhëkryq historik". Ai prezantoi një plan me katër pika kryesore për mbështetjen e Ukrainës dhe sigurimin e paqes në rajon.

1. Plani për ndalimin e luftimeve – Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe partnerë të tjerë evropianë kanë rënë dakord të punojnë me Ukrainën për të hartuar një plan që synon ndalimin e luftimeve. Ky plan do të diskutohet me SHBA-në, e cila do të luajë një rol kyç në realizimin e tij.

2. Mbështetja ushtarake dhe siguria afatgjatë – Gjatë samitit, liderët ranë dakord mbi katër angazhime kryesore:

Vazhdimi i ndihmës ushtarake për Ukrainën.

Përfshirja e Kievit në çdo negociatë për paqe.

Pengimi i çdo pushtimi të ardhshëm rus, duke forcuar kapacitetet mbrojtëse të Ukrainës.

Formimi i një “koalicioni të të gatshmëve” për të garantuar sigurinë dhe paqen në Ukrainë.

3. Financimi për mbrojtjen e Ukrainës – Mbretëria e Bashkuar do t’i sigurojë Ukrainës një fond prej 1.6 miliardë £ (2.01 miliardë dollarë) për të blerë raketa dhe sisteme të mbrojtjes ajrore.

4. Roli i Evropës dhe SHBA-së në procesin e paqes – Starmer theksoi se Evropa duhet të luajë një rol vendimtar në çdo marrëveshje paqeje, por suksesi i saj do të kërkojë mbështetjen e SHBA-së për ta bërë atë të zbatueshme dhe të qëndrueshme.

Ky samit shënon një moment kyç në përpjekjet ndërkombëtare për stabilizimin e Ukrainës dhe sigurimin e paqes në Evropë, duke forcuar aleancat perëndimore përballë kërcënimeve të vazhdueshme nga Rusia.

Reagimet e liderëve pas samitit për Ukrainën dhe sigurinë evropiane

Pas përfundimit të samitit në Londër, ku u diskutua siguria e Ukrainës dhe e gjithë Evropës, liderët evropianë shprehën qëndrimet dhe angazhimet e tyre përmes deklaratave publike dhe postimeve në rrjetet sociale.

🇵🇱 Kryeministri i Polonisë, Donald Tusk: "Evropa është zgjuar"

Kryeministri polak Donald Tusk, përmes një postimi në X, shpërndau një fotografi nga samiti, duke theksuar se:

🗣️ "Evropa është zgjuar."

Ai shtoi se liderët e pranishëm në samit po flasin me një zë të përbashkët për:

✔ Mbështetjen ndaj Ukrainës

✔ Nevojën për një bashkëpunim të ngushtë transatlantik

✔ Forcimin e kufirit lindor të Evropës për të parandaluar kërcënime të ardhshme

🇮🇹 Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni: "Nuk mund të përballojmë një paqe që nuk zgjat"

Giorgia Meloni theksoi nevojën për të siguruar një paqe të qëndrueshme në Ukrainë, duke thënë:

🗣️ "E vetmja gjë që absolutisht nuk mund ta përballojmë është një paqe që nuk zgjat."

Ajo paralajmëroi për rreziqet e një marrëveshjeje të papërshtatshme, duke theksuar:

⚠️ "Duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur vlerësojmë atë që po propozohet. Pyetja kyçe është: a mund të cenohet kjo paqe? Sepse, për fat të keq, e kemi parë këtë të ndodhë në të kaluarën."

🇩🇪 Kancelari gjerman në largim, Olaf Scholz: "Aleanca transatlantike mbetet çelësi për sigurinë"

Olaf Scholz, i cili është në fazën e fundit të mandatit si kancelar i Gjermanisë, theksoi rëndësinë e unitetit brenda NATO-s dhe angazhimit të përbashkët për sigurinë transatlantike.

🗣️ "Të qenit aleatë transatlantikë në NATO mbetet çelësi për sigurinë në SHBA, Kanada dhe Evropë."

Ai përmendi gjithashtu përforcimin e aleancës vitet e fundit:

✔ Shtimi i anëtarëve të rinj në NATO

✔ Rritja e shpenzimeve për mbrojtjen

Scholz u shpreh se kjo është rruga që duhet ndjekur edhe në të ardhmen, për të garantuar një Evropë më të fortë dhe më të sigurt.

🇳🇱 Kryeministri i Holandës, Dick Schoof: "Evropa duhet të marrë një rol më të madh"

Dick Schoof, kryeministri i ri i Holandës, përmes një postimi në X, theksoi nevojën që Evropa të bëhet më e pavarur në sigurinë e saj:

🗣️ "Evropa duhet të marrë një rol më të madh në garantimin e sigurisë për kontinentin tonë."

Gjithashtu, ai nënvizoi rëndësinë e marrëdhënieve të forta me SHBA-në dhe aleatët transatlantikë, duke deklaruar se:

✔ "Marrëdhëniet e mira transatlantike janë të domosdoshme për stabilitetin dhe sigurinë tonë."

***

Samiti në Londër shërbeu për të forcuar unitetin e liderëve evropianë rreth mbështetjes për Ukrainën dhe sigurisë së kontinentit. Nga Polonia te Gjermania, Italia dhe Holanda, mesazhi kryesor që doli nga ky takim ishte:

🔹 Vazhdimi i ndihmës për Ukrainën

🔹 Ndërtimi i një mbrojtjeje më të fuqishme evropiane

🔹 Sigurimi i një paqeje të qëndrueshme dhe afatgjatë

Liderët evropianë po kërkojnë një strategji të qartë dhe të koordinuar për të siguruar që lufta në Ukrainë të mos përsëritet në të ardhmen, ndërsa theksojnë se bashkëpunimi transatlantik me SHBA-në mbetet kyç në këtë proces. /noa.al Foto: EPA-EFE/REX/Shutterstock: Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, mori një pritje të ngrohtë gjatë samitit në Londër, një gjest që shihet si një shfaqje publike e mbështetjes për liderin e një vendi që, pas më shumë se tre vitesh, vazhdon të luftojë për të përballuar pushtimin e plotë rus. Ky moment nënvizon unitetin e aleatëve perëndimorë në mbështetje të Ukrainës, ndërsa vendi vazhdon të kërkojë ndihmë ushtarake dhe ekonomike për të mbrojtur territorin dhe sovranitetin e tij.