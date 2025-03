Zhvillohet ceremonia e 97 e çmimeve ‘Oscar’. Filmi ‘Anora’ rrëmben 5 çmime, ‘The Brutalist’ 3, ‘Emilia Perez’ fiton 2 trofe

Është mbajtur mbrëmjen e djeshme (2 mars) ceremonia e 97 e çmimeve ‘Oscar 2925’, në Los Angelos.

Filmi “Anora”, u ngjit në fron me pesë çmime kryesore. Filmi jo vetëm që fitoi Oscarin për filmin më të mirë, por u nderua edhe me Oscar për regjinë më të mirë, Oscar për montazhin më të mirë dhe Oscar për skenarin më të mirë origjinal.

Megjithatë, Mikey Madison, doli fituese e Oscarit për aktoren më të mirë.

Adrien Brody, me interpretimin e tij në filmin “Brutalisti”, mbizotëroi mbi praninë mahnitëse të Timothée Chalamet, duke fituar Oscarin për aktorin më të mirë për herë të dytë në karrierë, pas interpretimit legjendar në “Pianisti” në vitin 2003. Ky moment na kujtoi Brody-n për lidhjen e pandërprerë të aktorit si një vlerë e qëndrueshme me artin e kinemasë.

Oscari shkoj edhe Walter Salles, regjisorin brazilian i “I’m Still Here”, si dhe fitoren e statujës së artë nga Brazili në kategorinë e filmit më të mirë ndërkombëtar për herë të parë në historinë e tij.

Por mbrëmja kishte rezervuar edhe surpriza të tjera të mëdha, sikurse ishte fitorja e Oscarit nga Zoe Saldana, me interpretimin e saj në “Emilia Perez”,duke u bërë kështu aktorja e parë afrikano-amerikane që fitoi Oscarin për aktoren më të mirë dytësore.

Oscari për aktorin më të mirë në rol dytësor shkoi për Kieran Culkin, i cili me interpretimin e tij në filmin “Një dhimbje e vërtetë”, dëshmoi se brezi i ri i aktorëve i ka të gjitha elementet për të shkruar historinë e tyre në kinema.

Lista e plotë e fituesve të Oskarit:

Fotoja më e mirë

Fitues: Anora The Brutalist A Complete Unknoën Conclave Dune: Part Tëo Emilia Pérez I’m Still Here Nickel Boys The Substance Wicked Aktorja më e mirë

Fitues: Mikey Madison – Anora Cynthia Erivo – Wicked Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez Demi Moore – The Substance Fernanda Torres – I’m Still Here Aktori më i mirë

Fitues: Adrien Brody – The Brutalist Timothée Chalamet – A Complete Unknoën Colman Domingo – Sing Sing Ralph Fiennes – Conclave Sebastian Stan – The Apprentice Aktorja më e mirë në rol dytësor

Fitues: Zoe Saldaña – Emilia Pérez Monica Barbaro – A Complete Unknoën Ariana Grande – Ëicked Felicity Jones – The Brutalist Isabella Rossellini – Conclave Aktori më i mirë dytësor

Fitues: Kieran Culkin – A Real Pain Yura Borisov – Anora Edëard Norton – A Complete Unknoën Guy Pearce – The Brutalist Jeremy Strong – The Apprentice Regjisori më i mirë

Fitues: Sean Baker – Anora Jacques Audiard – Emilia Pérez Brady Corbet – The Brutalist Coralie Fargeat – The Substance James Mangold – A Complete Unknoën Karakteristika më e mirë ndërkombëtare

Fitues: I’m Still Here – Brazil The Girl with the Needle – Denmark Emilia Pérez – France The Seed of the Sacred Fig – Germany Floë – Latvia Karakteristika më e mirë e animuar

Fitues: Floë Inside Out 2 Memoir of a Snail Ëallace & Gromit: Vengeance Most Foël The Wild Robot Skenari më i mirë origjinal

Fitues: Anora – Sean Baker The Brutalist – Brady Corbet and Mona Fastvold A Real Pain – Jesse Eisenberg September 5 – Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David The Substance – Coralie Fargeat Skenari më i mirë i përshtatur

Fitues: Conclave – Peter Straughan A Complete Unknoën – Jay Cocks and James Mangold Emilia Pérez – Jacques Audiard Nickel Boys – RaMell Ross and Joslyn Barnes Sing Sing – Clint Bentley and Greg Këedar Kënga më e mirë origjinale

Fitues: El Mal – Emilia Pérez Never Too Late – Elton John: Never Too Late Mi Camino – Emilia Pérez Like A Bird – Sing Sing The Journey – The Six Triple Eight Rezultati më i mirë origjinal

Fitues: The Brutalist Conclave Emilia Pérez Ëicked The Ëild Robot Dokumentari më i mirë

Fitues: No Other Land Black Box Diaries Porcelain War Soundtrack to a Coup d’Etat Sugarcane Dizajni më i mirë i kostumeve

Fitues: Ëicked Nosferatu A Complete Unknoën Conclave Gladiator II Make up-i dhe stilimi më i mirë i flokëve

Fitues: The Substance A Different Man Emilia Pérez Nosferatu Ëicked Dizajni më i mirë i prodhimit

Fitues: Ëicked The Brutalist Dune: Part Tëo Nosferatu Conclave Tingulli më i mirë

Fitues: Dune: Part Tëo A Complete Unknoën Emilia Pérez Ëicked The Ëild Robot Redaktimi më i mirë i filmit

Fitues: Anora The Brutalist Conclave Emilia Pérez Ëicked Kinematografia më e mirë

Fitues: The Brutalist Dune: Part Two Emilia Pérez Maria Nosferatu Efektet më të mira vizuale

Fitues: Dune: Part Tëo Alien: Romulus Better Man Kingdom of the Planet of the Apes Ëicked Aksioni më i mirë live i shkurtër

Fitues: I’m Not a Robot Anuja The Last Ranger A Lien The Man Who Could Not Remain Silent Animacioni më i mirë i shkurtër

Fitues: In the Shadoë of the Cypress Beautiful Men Magic Candies Ëander to Wonder Yuck! Dokumentari më i mirë i shkurtër

Fitues: The Only Girl in the Orchestra Death by Numbers I Am Ready, Warden Incident Instruments of a Beating Heart