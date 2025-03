Horoskopi javor nga Paolo Fox – 3 deri më 9 Mars 2025

Lexoni pasqyrën analitike javore të Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat nga 3 deri më 9 mars 2025 në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

♈ Dashi (21 Mars – 19 Prill)

❤️ Dashuria: Yjet të bëjnë më tërheqës dhe më të hapur ndaj të tjerëve. Marrëdhëniet e reja dhe lidhjet ekzistuese do të forcohen, dhe kjo është një periudhë aktive në aspektin sentimental. Megjithatë, ki kujdes të mos e teprosh me kërkesat dhe pretendimet. Nëse sulmon dikë që nuk vepron siç dëshiron ti, mund të humbasësh ose të pendohesh për veprimet e tua. Ki kujdes të dyfishtë me Gaforren dhe Peshoren, pasi mund të lindin keqkuptime.

💼 Puna: Tani është momenti për të eksploruar mundësi të reja dhe për të vlerësuar projekte që ke në mendje. Yjet të mbështesin për të qenë fitues, por çdo kontratë apo marrëveshje duhet analizuar me kujdes. Kjo javë mund të sjellë ndryshime në grupin e punës, rolin, partnerët apo klientët. Për ata që kanë lidhje me bizneset ndërkombëtare, yjet janë veçanërisht pozitivë.

💆‍♂️ Mirëqenia: Për shkak të angazhimeve të shumta, mund të ndihesh i shpërqendruar dhe i lodhur, veçanërisht gjatë fundjavës. Megjithatë, Hëna në shenjën tënde të favorizon të hënën, duke të dhënë një fillim të fuqishëm për javën.

♉ Demi (20 Prill – 20 Maj)

❤️ Dashuria: Ky muaj do të jetë i gjallë dhe plot projekte në çift. Marrëdhëniet me familjen dhe të afërmit mund të kërkojnë më shumë durim. Nëse ke një lidhje të re, kjo është koha për të kuptuar çfarë kërkon nga partneri. Hëna në shenjën tënde të martën dhe të mërkurën do të të ndihmojë të ndërtosh më shumë mirëkuptim në marrëdhëniet e tua.

💼 Puna: Askush nuk do të mund të të ndalojë tani! Është koha për t’u përballur me sfidat, por bëhu i qartë dhe konkret në zgjedhjet e tua. Mos u habit nëse disa situata të befasojnë, por racionaliteti yt do të të ndihmojë të marrësh vendimet e duhura. Nëse je pjesë e një biznesi apo partneriteti, mund të ketë ndryshime brenda kompanisë.

💆‍♂️ Mirëqenia: Java fillon në mënyrë pozitive. Mënyra më e mirë për të ruajtur energjinë është të dalësh në natyrë dhe të lëvizësh më shumë. Marte të mbështet në forcimin e formës fizike, dhe janë të favorizuara edhe trajtimet estetike.

♊ Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

❤️ Dashuria: Marrëdhëniet me familjen mund të jenë problem nëse ndihesh se dikush po të manipulon. Mund të përballesh me disa mosmarrëveshje në shtëpi, dhe është e lehtë të humbasësh durimin, sidomos me Ujorin dhe Shigjetarin. Megjithatë, këto tensione do të jenë kalimtare. Kjo është një javë e mirë për të gjetur një zgjidhje për marrëdhëniet që kanë nevojë për komunikim të sinqertë.

💼 Puna: Tani gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur, sidomos në projektet e reja dhe marrëdhëniet me jashtë vendit. Mund të marrësh një ndihmë të papritur nga dikush me influencë, një ide e re mund të hapë horizonte, ose një propozim mund të të japë shpresë. Çdo përpjekje që bën këtë javë do të sjellë rezultate pozitive shumë shpejt.

💆‍♂️ Mirëqenia: Trupi yt ende ndjen efektet e periudhave të lodhshme të muajve të fundit, por Hëna në shenjën tënde të enjten dhe të premten do të të japë energji të reja. Kujdes me stresin dhe tensionin e tepërt, pasi kjo mund të ndikojë negativisht në mirëqenien tënde.

♋ Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

❤️ Dashuria: Kjo pjesë e parë e marsit kërkon kujdes dhe vëmendje, sidomos nëse në të kaluarën ke pasur dyshime dhe pasiguri në dashuri. Pjesa e parë e javës do të kalojë qetësisht, por pjesa e dytë mund të të vërë përballë një përballjeje të rëndësishme ku do të duhet të vendosësh se çfarë dëshiron vërtet. Ky nuk është një muaj që premton marrëdhënie të qëndrueshme për beqarët, ndërsa lidhjet joformale ose marrëdhëniet “part-time” do të jenë më të qeta.

💼 Puna: Pozicioni yt planetar të jep fuqi veprimi dhe mundësi për sukses, por duhet të shmangësh nxitimin dhe vendimet e nxituara. Projektet afatgjata janë të favorizuara, por nëse përpiqesh të përshpejtosh gjërat, mund të bësh gabime. Mbaj situatat nën kontroll, sepse fundjava mund të sjellë intuita të vlefshme dhe mundësi të reja.

💆‍♂️ Mirëqenia: Këto transite të fuqishme planetare mund të të lënë të lodhur dhe emocionalisht të rraskapitur. Përpiqu të kontrollosh shpërthimet e padurimit dhe mos u mbështet shumë në forcat e tua të hënën, sepse mund të ndihesh i dobët.

♌ Luani (23 Korrik – 23 Gusht)

❤️ Dashuria: Ky është moment i përsosur për të bërë ndryshimet që dëshiron në jetën tënde sentimentale. Nëse je në një lidhje afatgjatë dhe po kërkon stabilitet, mund të kesh nevojë të kërkosh një vendim të qartë nga partneri për të ardhmen tuaj së bashku. Nëse një marrëdhënie ka qenë e lodhur kohët e fundit, tani është koha për të bërë një vlerësim të rëndësishëm, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht ndarje.

💼 Puna: Për të pasur sukses, duhet të ndërtosh një strategji të zgjuar për të kapërcyer pengesat e krijuara nga njerëzit që të kanë penguar muajt e fundit. Mos u zemëro dhe mos përdor forcën, sepse mençuria dhe diplomacia do të jenë aleatët e tu më të mirë. E marta mund të jetë e vështirë, por duke filluar nga e enjtja do të ndjesh një përmirësim të ndjeshëm në energjitë e tua.

💆‍♂️ Mirëqenia: Kjo javë do të të shtyjë të kërkosh më shumë qetësi dhe relaksim. Gjysma e dytë e javës do të jetë e përkryer për të stabilizuar gjendjen emocionale. Trajtimet natyrale dhe teknikat e relaksimit do të jenë të favorshme, veçanërisht nëse ke pasur probleme me ankthin ose sistemin nervor.

♍ Virgjëresha (24 Gusht – 22 Shtator)

❤️ Dashuria: Ti kërkon më shumë emocion dhe më pak monotoni. Mund të jesh distancuar nga njerëzit apo situatat që të kanë mërzitur muajt e fundit, dhe tani do të ishte më mirë të mos mbash më dyshime apo rezerva nëse zemra jote është e vetmuar. Mundësitë romantike do të shtohen, madje mund të tërhiqesh nga dikush më i madh në moshë. Me Mërkurin që nuk është më në kundërshtim, marrëdhëniet e reja do të lindin me më shumë lehtësi, ndërsa çiftet me histori të gjata do të rifitojnë qetësinë.

💼 Puna: Pas një fillimi të vitit të vështirë, tani gjërat po stabilizohen. Mund të diskutosh me një shef ose një person me ndikim, dhe edhe pse çdo gjë nuk do të zgjidhet brenda një dite, do të marrësh disa garanci që të japin më shumë siguri. Projektet e biznesit do të forcohen, dhe nëse ke në plan të nisësh një sipërmarrje të re, do të kesh aftësinë e duhur për ta menaxhuar. Idetë e reja do të marrin formë nga mesi i prillit, ndaj planifiko me kujdes.

💆‍♂️ Mirëqenia: Në mes të javës, bëj kujdes që të mos e lodhësh veten shumë. Nëse ke nevojë të fillosh një trajtim mjekësor ose një kontroll shëndetësor, ky është moment i favorshëm. Gjithashtu, mos i mbaj gjërat brenda vetes, sepse komunikimi do të të ndihmojë të lirohesh nga stresi dhe të ndihesh më mirë.

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

❤️ Dashuria: Kujdes me problemet që lidhen me shpenzimet e papritura, veçanërisht për shkak të çështjeve ekonomike që mund të çojnë në mosmarrëveshje në marrëdhënie. Pjesa e parë e javës mund të jetë qetë, por fundjava mund të sjellë përplasje, veçanërisht me partnerët që nuk i bëjnë gjërat sipas dëshirës tënde. Me Mërkurin dhe Venusin në opozitë, mund të ketë tensione sentimentale dhe distancim emocional. Kujdes nga polemikat, veçanërisht nëse je duke negociuar në dashuri.

💼 Puna: Projekte të shpejta të vitit të kaluar mund të kthehen për t’u rishikuar dhe ndryshuar. Edhe pse mund të kesh fitore afatshkurtra, kjo është një periudhë për aktualizimin e projekteve dhe zgjedhjen e mundësive të reja. Këto ndryshime mund të përfshijnë ndryshime të referencave, grupeve ose roleve në punë. Po kalon një periudhë transformimi, që mund të jetë e mundshme edhe për veten tënde.

💆‍♂️ Mirëqenia: Kjo javë mund të ndihmojë të relaksohesh, por do të ndjesh nevojën për të qëndruar larg stresit dhe tensioneve. Fundjava është e përshtatshme për një ndalesë nga shqetësimet dhe për të rigjetur qetësinë e brendshme.

♏ Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

❤️ Dashuria: Venusi është në një pozitë neutrale, duke lehtësuar tensionet për ata që janë vetëm, dhe duke ofruar mundësi për qetësi dhe paqe në marrëdhëniet afatgjata. Fundjava është e përshtatshme për të rifituar qetësinë dhe harmoni në dashuri. Gjysma e dytë e vitit do të sjellë mundësi për vendime dhe projekte të rëndësishme për çiftet që duan të rrisin lidhjen e tyre.

💼 Puna: Programet dhe projektet që fillojnë tani mund të jenë eksperimentale, por që mund të japin rezultate të mira nga mesi i vitit. Tensionet dhe mërzitjet mund të jenë të pranishme, sidomos gjatë ditëve të martë dhe të mërkurë, por fundjava do të sjellë gjykim të mirë dhe inspira të reja.

💆‍♂️ Mirëqenia: Java e parë e javës mund të jetë stresuese, por nga e premtja përpara, yjet do të favorizojnë përmirësimin e gjendjes dhe do të ndihmojnë për të kapërcyer tensionet fizike dhe mendore. Kujdesi për shëndetin dhe qetësia do të jenë thelbësore për rifillimin e energjive të reja.

♐ Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

❤️ Dashuria: Venusi në pozitë të shkëlqyer sjell dashuri dhe mbështetje nga të tjerët, veçanërisht nëse po kalon një periudhë të vështirë. Ky është një moment ideali për të forcuar lidhjet dhe për të filluar diçka të re. Marsin në shenjën tënde, do ta bëjë më pasionant muajin mars, duke të ofruar mundësi për ndërveprime më të thella dhe më të ngrohta.

💼 Puna: Në fund të shkurtit, ke pasur një ndalim për shkak të arsyeve praktike dhe fizike, dhe kjo ka ndikuar në ndaljen e disa projekteve. Kjo javë do të sjellë mundësi për rishikim dhe përparim, por kujdes nga ndryshimet që mund të krijojnë pasiguri. Edhe pse je gjithmonë optimist, do të duhet kjo periudhë për të vendosur tema të rëndësishme për të ardhmen. Nga mes vitit, gjërat do të jenë më të lehta.

💆‍♂️ Mirëqenia: Çështjet fizike dhe emocionale të fundjavës së kaluar mund të kenë shkaktuar ndjenja të tensionit dhe lodhje. Përpjekjet për të përmirësuar gjendjen shpirtërore dhe fizike do të ndihmojnë për të hedhur pas gjerat që të kanë rënduar. Kërko një pushim dhe mendohu për një ndalesë për të rikuperuar energjitë.

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

❤️ Dashuria: Yjet nuk janë të qëndrueshme për dashurinë këtë javë. Nëse ke pasur probleme në çift, është thelbësore të mos ushqesh më shumë polemika. Fundjava (sidomos e shtuna dhe e diela) mund të jetë sfiduese, ndaj shmang debatet dhe komplikimet. Durimi është çelësi – edhe pse për një kohë të gjatë ke përjetuar mërzitje, keqkuptime ose distancim emocional, është më mirë të flasësh hapur dhe të thuash të vërtetën, edhe nëse kjo sjell ndonjë diskutim të fortë.

💼 Puna: Po afron pjesa e dytë e vitit, dhe ndërmjet majit dhe qershorit, do të duhet të marrësh vendime të rëndësishme, ndoshta edhe të ndryshosh një bashkëpunim apo një punë që nuk të shërben më. Për punonjësit, ka mundësi për ndryshime në rolin e tyre, por angazhimet e shumta mund të të lodhin, duke bërë që të arrish i rraskapitur deri të shtunën. Ndaj, merr kohë për veten.

💆‍♂️ Mirëqenia: Fakti që nuk ke kohë për të ndaluar dhe reflektuar, nuk është diçka pozitive. E hëna, e shtuna dhe e diela mund të jenë ditët më të tensionuara, prandaj përpiqu të mos komplikosh më shumë situatat. Nuk të pëlqen të jetosh në pasiguri, por kohët e fundit ke qenë i detyruar ta bësh këtë. Çdo ditë sjell një sfidë të re, ndaj planifiko më mirë energjinë tënde.

♒ Ujori (20 Janar – 19 Shkurt)

❤️ Dashuria: Mos lejo që hezitimi të të ndalojë, veçanërisht nëse je single. Me Mërkurin dhe Venusin në një pozicion të favorshëm, mund të kesh takime speciale. Mos e kërko me ngulm emocionin e madh, por lëre që situatat të rrjedhin natyrshëm. Për çiftet e qëndrueshme, vera do të jetë një periudhë vendimtare për të përforcuar lidhjen. Nga ana tjetër, nëse ke menduar të mbyllësh një marrëdhënie, tani është koha e duhur për ta bërë këtë pa pendesa.

💼 Puna: Po nis një periudhë e re, dhe është thelbësore të zgjerosh rrethin tënd profesional. Ditët e para të javës (e hëna dhe e marta) duhen menaxhuar me kujdes, sepse mund të shkatërrosh atë që ke ndërtuar deri tani nëse nuk vepron me mençuri. Sfida më e madhe në këtë periudhë janë paratë, pasi mund të kesh nevojë për fonde për një projekt ose mund të përballesh me probleme me një kompani që nuk të ka paguar. Nëse ke një kontratë të pezulluar, është koha të kërkosh një zgjidhje.

💆‍♂️ Mirëqenia: Ditët më të tensionuara do të jenë e marta dhe e mërkura, ndaj mos e rëndo veten me probleme të panevojshme. Përpiqu ta marrësh jetën më me lehtësi dhe të shmangësh streset e panevojshme. Kujdes gjithashtu me lëvizjet dhe udhëtimet, sepse lodhja do të ndihet më shumë në këto ditë.

♓ Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

❤️ Dashuria: Yjet janë në favorin tënd, veçanërisht për çiftet e reja dhe ata që kanë gjetur dashurinë së fundmi. Nëse ke një partner, tani është koha të bëni plane për të ardhmen – ndoshta një bashkëjetesë, një zhvendosje ose një ndryshim i madh në jetën tuaj. Çështjet familjare kërkojnë vëmendje dhe zgjidhje të shpejta, por ti ke aftësinë për t’i menaxhuar me mirëkuptim dhe diplomaci. Nëse nuk dëshiron një lidhje serioze, edhe marrëdhëniet joformale mund të funksionojnë mirë për ty tani.

💼 Puna: Siguria dhe stabiliteti po rriten, dhe nëse ke pasur suksese të fundit, tani do të ndjesh se po forcohesh gjithnjë e më shumë. Nga qershori, do të jesh në qendër të vëmendjes dhe do të kesh mundësi të reja për të zhvilluar karrierën tënde. Nga e premtja e tutje, do të jetë një periudhë e mirë për intervista pune, testime apo negociata të rëndësishme. Studentët e shenjës do të kenë rezultate të shkëlqyera në provime dhe do të ndihen të kënaqur me progresin e tyre. Fundjava do të të sjellë inspirim të madh dhe ide të mira për të ardhmen.

💆‍♂️ Mirëqenia: Diskutimet mund të të shqetësojnë dhe të të lodhin të enjten dhe të premten, ndaj përpiqu të ruash qetësinë. Ti e vlerëson lumturinë dhe komoditetin, ndaj merr kohë për veten dhe argëtim të vogël. Fundjava do të jetë perfekte për t’u relaksuar dhe për të shijuar një moment të këndshëm, prandaj mos lejo stresin e ditëve të para të javës të ndikojë tek ti. /noa.al