The Telegraph/ Europës i duhen edhe 1000 raketa bërthamore për të frenuar Putinin

Europa duhet të sigurojë gati një mijë koka të tjera bërthamore nëse shpreson të pengojë Vladimir Putinin, ka paralajmëruar një politolog gjerman.

Maximilian Terhalle, studiues në Institutin Hoover të Universitetit Stanford, tha se Putini ka gati të paktën 1,550 raketa bërthamore me rreze të gjatë veprimi, ndërsa Europa ka vetëm disa qindra.

Shqetësimet se presidenti Donald Trump mund të zvogëlojë garancitë e sigurisë për Europën kanë çuar në diskutime në kryeqytetet e BE-së për krijimin e një mbrojtjeje bërthamore të pavarur nga Shtetet e Bashkuara.

“Trumpi është kthyer në armik, Rusinë ai e ka kthyer në mike, dhe kjo është një çështje me pasoja të rënda. Në rastin që Amerika tërhiqet plotësisht nga Europa (gjë që ende nuk ka ndodhur), ne duhet të pyesim veten se si do ta kompensojmë këtë, sepse ambicia perandorake e Rusisë nuk është zbehur aspak,” tha Dr. Terhalle për The Telegraph.

“Duhet të jemi në të njëjtin nivel me 1,550 kokat bërthamore strategjike që ka Rusia, përndryshe nuk do të kemi ndikim strategjik mbi atë që po ndodh në mendjen e Putinit, dhe kjo është kritike për parandalimin. Për më tepër, Rusia ka një epërsi 10 me 1, sa i përket armëve bërthamore taktike me rreze të shkurtër veprimi,” shtoi ai.

Dr. Terhalle thotë se arsenali bërthamor i Francës dhe Britanisë së Madhe përbëhet nga rreth 450 koka bërthamore “strategjike” me rreze të gjatë veprimi, pra armë që do të përcaktonin rezultatin e një lufte, si dhe 200 koka më të vogla “taktike”.

“Jam një transatlantist i vendosur, dhe si i tillë nuk dua që NATO të shpërbëhet në asnjë mënyrë, por gjithashtu duhet të kujdesemi për veten tonë,” shtoi ai.

Friedrich Merz, kancelari i zgjedhur i Gjermanisë, ka paralajmëruar se Amerika nën udhëheqjen e Trump është bërë “kryesisht indiferente ndaj fatit të Europës”, duke sugjeruar se SHBA nuk është më një partner i besueshëm për sigurinë.

Lideri i qendrës së djathtë të Unionit Kristian Demokrat (CDU) ka propozuar që Britania dhe Franca të zgjerojnë ombrellën e tyre bërthamore mbi Gjermaninë, si pjesë e përpjekjeve për ta bërë mbrojtjen europiane të pavarur nga Uashingtoni.

Gjermania mban armë bërthamore amerikane dhe mbrohet nga mburoja bërthamore e NATO-s. Por afrimi i Trump me Rusinë ka çuar në diskutime në Berlin për forma shtesë të mbrojtjes.

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ndjek një politikë të paqartësisë në lidhje me programin e saj bërthamor.

Franca ka një mbrojtje bërthamore të pavarur dhe “të prodhuar brenda vendit”, e cila, sipas presidentit francez Emmanuel Macron, duhet të jetë pjesë e debatit mbi mbrojtjen europiane.

The Telegraph zbuloi këtë javë se Franca po shqyrton mundësinë e vendosjes së avionëve luftarakë të armatosur me armë bërthamore në Gjermani, pasi kjo do të dërgonte një “mesazh të fuqishëm” ndaj Rusisë. Qeveria franceze thotë se doktrina e saj bërthamore “nuk ka ndryshuar”.

Dr. Terhalle, një zë i njohur në Gjermani në debatin mbi armët bërthamore, ka argumentuar më parë se Berlini duhet të bashkohet me aleatët e BE-së për të blerë ose marrë me qira 1,550 koka bërthamore amerikane për një mbrojtje bërthamore të udhëhequr nga Europa.

Sipas tij, kjo do të kishte qenë një mundësi nën administratën e Biden, ndërsa “administrata Trump mund të jetë më pak e prirur” të pranojë këtë propozim.

Dr. Bahram Ghiassee, analist i armëve bërthamore në Henry Jackson Society, tha se propozimi i z. Merz për t’iu bashkuar ombrellës bërthamore britanike ose franceze ishte i realizueshëm – por kishte tërhequr pak interes nga aleatët e BE-së kur ishte propozuar më parë.

“Ideja e europianizimit të parandalimit bërthamor është përmendur më parë, ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy në fakt e ofroi këtë ide dhe ajo u prit me indiferencë nga zonja Merkel në veçanti,” tha ai.

“Macron e ka ofruar më shumë se dy herë. Pra, kjo ide ka qarkulluar prej disa vitesh. Mendimi im personal është se kjo është një ide e shkëlqyer, sepse Europa duhet të shkëputet nga kjo aleancë transatlantike që është bërë e paqëndrueshme. Dhe nga një këndvështrim ligjor, nuk ka asnjë pengesë që Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar të formojnë një pakt për mbrojtjen dhe sigurinë bërthamore.” / telegraph