Rezultatet e plota të ‘Primareve’ për të gjitha qarqet e vendit

Primaret e Partisë Demokratike ku gati 51 mijë anëtarë morën pjesë në votim, kanë krijuar një ide se si do të jetë lista e kandidatëve të PD-së në 11 maj.

Përzgjedhja e bërë nga anëtarësia do të jetë një prej filtrave për përzgjedhjeve e kandidatëve, ndërkohë që do të jetë kryesia e PD-së ajo që do të thotë fjalën e fundit deri në afatin e vendosur nga KQZ-ja që është 12 marsi.

Qarku Fier

1 Eduart Sharka – 795 vota

2 Luan Baçi – 677 vota

3 Elizabeta Rredhi – 492 vota

4 Saimir Korreshi – 477 vota

5 Gentian Koçi – 438 vota

6 Pelivan Bufi – 395 vota

7 Ilda Dhori – 215 vota

8 Gentian Çela – 191 vota

9 Silva Hasaj – 148 vota

10 Altin Malokaj – 114 vota

11 Samena Malenaj – 110 vota

12 Vladimir Kajolli – 85 vota

13 Fation Semanjaku – 84 vota

14 Alkida Mehmeti – 76 vota

15 Arben Hoxhaj – 64 vota

16 Taulant Aliaj – 47 vota

17 Mustaf Gashi – 38 vota

18 Luljeta Sejko – 30 vota

19 Julian Hoxhaj – 25 vota

20 Arjeta Cumani – 23 vota

21 Dritan Petova – 16 vota

22 Sevin Serjani – 3 vota

Qarku Elbasan

Dashnor Sula 538 vota.

Blendi Himci 510 vota.

Ilirjan Alliu 414 vota.

Aurel Bylykbashi 343 vota.

Dritan Cani 338 vota.

Mustafa Pashja 232 vota.

Lefter Geshtenja 216 vota.

Renato Kumrija 205 vota.

Klodjana Çapja 199 vota.

Zheni Gjergji 167 vota.

Qani Xhafa 117 vota.

Alesia Balliu 105 vota.

Dritan Mitarja 83 vota.

Alis Narazani 81 vota.

Doris Madhi 74 vota.

Lumturi Hasa 56 vota.

Silvi Bardhi 42 vota.

Elior Vila 49 vota.

Gani Cani 34 vota.

Arben Elezi 25 vota.

Armonela Marku 9 vota.

Qarku Durrës

Igli Cara 622 vota

Manjola Luku 424 vota

Aulon Kalaja 296 vota

Dritan Burgija 263 vota

Luan Hoti 202 vota

Islam Murati 189 vota

Andia Ulliri 180 vota

Skënder Dika 175 vota

Astrit Xhaferi 174 vota

Emri Vata 167 vota

Edlira Harizi 162 vota

Arian Ndoja 159 vota

Fatbardha Kadiu 150 vota

Ilirjana Kuçana 128 vota

Gëzim Keqi 127 vota

Emal Varaku 120 vota

Jola Hysaj 116 vota

Morena Boja 113 vota

Bislim Ahmetaj 111 vota

Ndrec Pjetri 106 vota

Shyqyri Myrtollari 102 vota

Andi Gjoka 99 vota

Nasild Alikaj 72 vota

Arian Dedej 72 vota

Adhurim Caca 65 vota

Dritan Sallaku 62 vota

Enri Çeno 55 vota

Emir Frangu 54 vota

Mereme Sela 43 vota

Floriana Garo 32 vota

Viola Kapidani 32 vota

Armand Dervishi 27 vota

Bernard Balla 22 vota

Sabah Jemishta 29 vota

Agim Kodra 20 vota

Silvja Gjepali 9 vota

Luan Hallulli 3 vota

Qarku Shkodër

Ramadan Likaj – 460 vota

Gentjan Ndoj – 415 vota

Bardh Spahi – 395 vota

Alfred Thekna – 337 vota

Lodovik Hasani – 302 vota

Ndoc Ashta – 289 vota

Arben Lushaj – 255 vota

Eugent Lin Prendi – 248 vota

Greta Bardeli – 214 vota

Ted Kopliku – 177 vota

Kolë Gjergj Beka (Livadhi) – 174 vota

Age Qafa – 169 vota

Eliona Shkrela – 161 vota

Kristian Preçetaj – 112 vota

Mimoza Rexhvelaj – 110 vota

Lorenc Luka – 107 vota

Irena Shala (Shestani) – 89 vota

Izmira Rusi (Ulqinaku) – 83 vota

Imeldi Sokoli – 63 vota

Alfred Pllumbi – 58 vota

Vildane Gushta (Kazazi) – 48 vota

Ledinë Mandija – 29 vota

Senada Mehmeti – 27 vota

Glorja Shllaku – 20 vota

Arian Peraj – 17 vota

Gjeorgjeta Hila – 13 vota

Arben Maliqi – 12 vota

Jesmina Pikalaci (Lici) – 12vota

Ilirjana Agolli – 7 vota

Valentino Lumaj – 5 vota

Aleksander Kaçi – 4 vota

Qarku Vlorë

1-Ina Zhupa 765 vota

2- Atird Hoxha 488 vota

3- Manjola Nikollo 402 vota

4- Alta Haluci 188 vota

5- Dashamir Tahiri 133 vota

6- Nada Daullja 130 vota

7- Afroviti Dhimojani 110 vota

8- Nikola Kedhi 103 vota

9- Mario Runa 70 vota

10- Skerdjan Dhuli 47 vota

11- Piro Ahmetaj 46 vota

12- Liljana Emazi 39 vota

13- Vladimir Rizvani 8 vota

Qarku Korçë

Bledion Nallbati 1219 vota

Edmond Spaho 691 vota

Ledina Alolli 394 vota

Andrea Mano 380 vota

Fidel Kreka 355 vota

Genti Çela 334 vota

Alfred Gega 222 vota

Arber Male 221 vota

Kristiano Kocibelli 204 vota

Lulezim Rakipi 160 vota

Yllson Ibrahimllari 151 vota

Eleina Qirici 113 vota

Xhuljan Guçe 76 vota

Elsuida Vila 74 vota

Kujtim Hoxha 61 vota

Sorina Koti 42 vota

Albana Prifti 40 vota

Lorenc Begaj 30 vota

Brunilda Prifti 13 vota

Qarku Dibër

1-Ilir Krosi 578 vota

2-Denisa Vata 369 vota

3-Basir Çollaku 242 vota

4-Ismail Uka 203 vota

5-Përparim Spahiu 141 vota

6-Klodian Cami 134 vota

7-Hamza Llesui 126 vota

8-Xhemal Gjunkshi 118 vota

9-Femi Hoxha 113 vota

10-Alketa Agolli 75 vota

11-Kreshnik Çollaku 68 vota

12-Ferzileta Gjika 11 vota

13-Blerta Gazidedja 4 vota

Qarku Lezhë

Gjin Gjoni 674

Aleksander Lala 438 vota

Elda Hoti 394 vota

Lindita Metaliaj 348 vota

Kastriot Piroli 322 vota

Mark Gjoka 259 vota

Mariglen Doci 163 vota

Ndue Bitraj 141 vota

Ndre Molla 135 vota

Sandër Kovacci 125 vota

Marjan Tuci 102 vota

Gjok Vuksani 102 vota

Martin Biba 89 vota

Donika Haxhia 76 vota

Lindita Toma 68 vota

Rudina Gjoka 66 vota

Luigj Isufi 61 vota

Marjana Brunga 53 vota

Ded Doda 13 vota

Qarku Berat

1.Zija Ismaili 1091 vota

Ledion Marra 306 vota

Erion Dasho 238 vota

Qarku Kukës

Shkëlzen Ibra 707 vota.

Shkëlqim Shehu 430 vota

Isuf Çelaj 410 vota

Qarku Gjirokastër

1. Alma Buci Kore 399

2. ?Mariklent Dervishi 368

3. ?Arben Ristani 317

4. ?Bajram Hysa 304

5. ?Armando Rabaj 201

6. ?Anila Cacaj 173

7. ?Xhafer Meca 126

8. ?Zenjel Kola 16

9. ?Ndricim Seferi 12