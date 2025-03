Këngëtarja e famshme e muzikës soul dhe R&B, ndërron jetë në një aksident

Këngëtarja e nominuar për Grammy, Angie Stone, vdes në një aksident automobilistik në moshën 63-vjeçare

Këngëtarja e njohur e muzikës soul dhe R&B, Angie Stone, ndërroi jetë dje në moshën 63-vjeçare pas një aksidenti automobilistik pranë Montgomery, Alabama.

Aksidenti ndodhi rreth orës 4 të mëngjesit, kur furgoni Mercedes-Benz Sprinter, në të cilin udhëtonte Stone, u përmbys në autostradën Interstate 65 dhe më pas u godit nga një kamion Freightliner Cascadia i vitit 2021, i drejtuar nga një 33-vjeçar nga Teksasi.

Stone u shpall e vdekur në vendngjarje, ndërsa drejtuesi i furgonit dhe shtatë pasagjerë të tjerë u dërguan në Qendrën Mjekësore Baptist për trajtim, raporton noa.al duke cituar USA Today.

Karriera muzikore e Angie Stone

Angie Stone filloi karrierën e saj muzikore në fund të viteve 1970 si anëtare e grupit hip-hop vetëm me femra, The Sequence, i cili njihet për hitin "Funk You Up".

Pas shpërbërjes së grupit, ajo u bashkua me grupin R&B Vertical Hold dhe më vonë me Devox, përpara se të niste karrierën e saj solo. Albumi i saj debutues, "Black Diamond", u publikua në vitin 1999 dhe përmbante hitin "No More Rain (In This Cloud)".

Albumi i saj i dytë, "Mahogany Soul", i vitit 2001, përfshinte këngën e njohur "Wish I Didn’t Miss You", e cila u bë një nga këngët e saj më të njohura.

Kontributet dhe bashkëpunimet e saj

Gjatë karrierës së saj, Stone bashkëpunoi me artistë të njohur si D’Angelo, Alicia Keys, Eve, Snoop Dogg dhe Raphael Saadiq. Ajo gjithashtu kontribuoi në albumet e para të D’Angelo-s, duke bashkë-shkruar disa këngë dhe duke shërbyer si vokaliste mbështetëse gjatë turneve të tij.

Përveç muzikës, Stone kishte role në filma si "The Hot Chick" dhe "The Fighting Temptations", si dhe në shfaqje teatrale, duke përfshirë rolin e Big Mama Morton në "Chicago" në Broadway.

Reagimet pas vdekjes së saj

Lajmi për vdekjen e Angie Stone ka tronditur komunitetin muzikor dhe fansat e saj në mbarë botën. Shumë artistë dhe figura publike kanë shprehur ngushëllimet e tyre, duke vlerësuar kontributin e saj të jashtëzakonshëm në muzikën soul dhe R&B.

Ajo ishte planifikuar të performonte në shfaqjen e mesit të ndeshjes së kampionatit të basketbollit të Central Intercollegiate Athletic Association në ditën e aksidentit.

Komisionerja e CIAA, Jacqie McWilliams-Parker, tha se ata ishin të pikëlluar nga humbja dhe se Stone përdori talentin, pasionin dhe praninë e saj të jashtëzakonshme për të frymëzuar dhe prekur njerëzit me forcë dhe shpresë. /noa.al