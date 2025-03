“Trump mund të shkojë në ferr”: Reagimet e ushtarëve ukrainas pas përplasjes së Zelensky-t në Zyrën Ovale

Më 28 shkurt 2025, një takim shumë i pritur midis Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe Presidentit amerikan Donald Trump u shndërrua në një përplasje verbale, duke çuar në anulimin e një marrëveshjeje minerare dhe, sipas raporteve, dëbimin e Zelensky-t nga Shtëpia e Bardhë.

Pas takimit, Zelensky u largua nga Uashingtoni pa mbajtur konferencën e përbashkët për shtyp të planifikuar për më vonë gjatë ditës, pasi Trump,

Nënpresidenti JD Vance dhe një gazetar e kritikuan atë për mungesë "mirënjohjeje" për ndihmën amerikane dhe për vendimin e tij për të mos veshur kostum gjatë takimit.

Trump postoi në rrjetin e tij social Truth Social: "Ai tregoi mungesë respekti ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Zyrën e saj të dashur Ovale. Ai mund të kthehet kur të jetë gati për paqe."

Kjo përplasje nxiti një valë mbështetjeje për Zelensky-n, veçanërisht nga liderët evropianë, me shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, që tha se sjellja e Trump-it tregoi se "bota e lirë ka nevojë për një lider të ri."

Ndërkohë, në vijat e frontit në Ukrainë, ushtarët e vendit vazhduan të përballen me pushtimin e plotë të Rusisë. Kur Kyiv Independent që citon noa.al, kontaktoi me ushtarët, disa thanë se nuk mund të përgjigjeshin siç duhet për shkak të bombardimeve dhe sulmeve ruse që ndodhën në orët pas takimit të stuhishëm. Njëri prej tyre dërgoi një foto të një sulmi me dron kamikaze rus në pozicionin e tyre pranë vijës së frontit.

Petro Kuzyk, komandant batalioni në Gardën Kombëtare

"Mendoj se më duhet më shumë municion sepse nuk do të ketë marrëveshje paqeje. Premtimet parazgjedhore të presidentit amerikan ishin thjesht populizëm. Në realitet, duke kuptuar pamundësinë për të ndikuar në Moskë, ata vendosën të hedhin fajin për prishjen e procesit të paqes, në një mënyrë mjaft primitive, mbi Ukrainën, duke u përpjekur njëkohësisht të shantazhojnë (Zelensky-n) në një mënyrë shumë të vrazhdë. Mund të kesh qëndrime të ndryshme ndaj Zelensky-t, por në takim ai ishte presidenti i një Ukraine në luftë dhe ata ofenduan ukrainasit. Sa i përket (mundësisë që SHBA të ndërpresë ndihmën ushtarake), kjo do të jetë një problem, por mendoj se mund të zgjidhet. Megjithëse, sigurisht, nuk ka asgjë të mirë në gjithë këtë."

Bart, snajperist i forcave speciale në drejtimin Pokrovsk

"Jam në shok të plotë. Unë dhe të gjithë djemtë e mi mbështesim Zelensky-n, do të bëja të njëjtën gjë po të isha ai, jam shumë i zhgënjyer nga Trump dhe Shtetet e Bashkuara. Nuk mund të gjej fjalët për të shprehur zhgënjimin tim, le të shprehë hapur mbështetjen e tij për (Presidentin rus Vladimir) Putin dhe të vendosë disa sanksione ndaj nesh ose çfarëdo që dëshiron. Ta hajë dreqi atë, dhe JD Vance dhe (Elon) Musk. Dhe sipas mendimit tim, (forcat ruse në zonën e Pokrovsk) po humbasin vrullin, sepse vazhdojnë të marrin goditje këtu."

Operatori i një droni

"Mendimi im është se këto "negociata" janë vetëm zhurmë informacioni dhe bujë për mediat, të cilave nuk ia vlen t’i kushtohet vëmendje. Dhe e rëndësishme është që të gjithë njerëzit e botës demokratike do të paguajnë shtrenjtë për infantilitetin e tyre, duke mos dashur të dalin nga banja e ngrohtë e një jete komode dhe të marrin përgjegjësi për vendet e tyre.

Ukrainasit tashmë po e paguajnë shtrenjtë. E njëjta gjë do të ndodhë me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara. Duke zgjedhur populistët e papërgjegjshëm që premtojnë se do t’i zgjidhin të gjitha problemet në një ditë, ne thjesht po i shtyjmë dhe thellojmë ato.

Por këta janë politikanë, janë të etur për pushtet dhe kanë marrë atë që duan. Votuesit janë përgjegjës për gjithçka, në fund të fundit, të dy presidentët janë zgjedhur në zgjedhje të ligjshme. Kemi ende shumë aventura të tilla përpara. Por ne duhet të luftojmë, pavarësisht nga injorantët në pushtet."

/noa.al